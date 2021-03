Stralsund

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Vorpommern-Rügen gesunken. Genau 12 303 Männer und Frauen waren im März im Bezirk der Agentur für Arbeit Stralsund ohne Job. Das sind 469 Personen (3,7 Prozent) weniger als im Vormonat. Aktuell liegt die Arbeitslosenquote bei 10,9 Prozent. Im Februar waren es noch 11,4 Prozent.

Allerdings ist dies nur auf den ersten Blick eine gute Nachricht. Jürgen Radloff, Chef der Stralsunder Arbeitsagentur: „Normalerweise rechnen wir im März mit einem Rückgang der Arbeitslosenzahlen, der beinahe dreimal so stark ist.“ Für den Chef der Arbeitsagentur ist die aktuelle Entwicklung trotzdem ein positives Signal: „Dass wir in der anhaltenden Corona-Pandemie wieder einen leichten Rückgang in der Beschäftigungslosigkeit verzeichnen können, stimmt mich vorsichtig optimistisch.“ Er spricht von einer „Frühjahrsbelebung auf Sparflamme“.

März 2020 hatte den besten Wert seit der Wiedervereinigung

Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen deutlich gestiegen. Aktuell sind fast 2350 Männer und Frauen mehr arbeitslos gemeldet als im März 2020. Das ist ein Anstieg um 23,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Radloff: „Vor genau einem Jahr – im März 2020 – begann der Corona-Lockdown in Deutschland. Einzelhändler und Tourismusbetriebe mussten schließen. Doch auf dem Arbeitsmarkt zeigten sich die Auswirkungen erst mit einer Zeitverzögerung von einem Monat, denn viele Unternehmen hatten in Erwartung der bevorstehenden Ostersaison bereits Personal eingestellt.“ Deshalb lag vor einem Jahr die Quote nur bei 8,8 Prozent, dem niedrigsten März-Wert seit der Wiedervereinigung.

Seit November des vergangenen Jahres sind die Tourismusunternehmen geschlossen. „Da es bislang noch keine konkrete Öffnungsperspektive gibt, hält sich die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Grenzen. Die übliche Frühjahrsbelebung mit dem Ostergeschäft als Saisonauftakt blieb somit bisher weitestgehend aus“, analysiert Radloff.

2000 Unternehmen nutzen Kurzarbeit

Es sind im Übrigen nicht allein die Hotel- und Gastronomiebeschäftigten, die von den Einschränkungen aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie betroffen sind. Auch Reinigungsberufe und Hausmeister bzw. Beschäftigte im Bereich der Gebäudebewirtschaftung verzeichnen deutlich höhere Arbeitslosenzahlen als im Vorjahr. Das gilt auch für die Beschäftigten im Einzelhandel. Ohne die Inanspruchnahme der Kurzarbeitergeld-Regelungen wäre die Arbeitslosigkeit deutlich höher. Derzeit nutzen mehr als 2000 Unternehmen im Agenturbezirk Stralsund diese Möglichkeit.

Die Zahlen für die einzelnen Bereiche: Rügen – 3930 Arbeitslose (202 weniger als im Februar), Quote 11,8. Ribnitz-Damgarten – 2514 Arbeitslose (-152), Quote 9,9. Grimmen – 1362 (-35), Quote 10,6. Agenturbezirk Stralsund (Stadt und Umland) – 4497 (-80), Quote 11, davon Stadt Stralsund allein – 3510 Arbeitslose (-30), Quote 12,4.

