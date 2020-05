Ribnitz-Damgarten

In Malerei schwelgen, Bildhauerei bestaunen, Handwerk erwerben – Pfingsten gehört den Kunstliebhabern. Vom 30. Mai bis 1. Juni öffnen die Künstler und Kunsthandwerker in der Region ihre Galerien, Werkstätten und Ateliers. Sie bieten Interessierten die Möglichkeit, Kunst am Ort des Entstehens zu erleben.

Es gelten natürlich allerorten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Etwa ein Drittel der angemeldeten Künstler hat die Teilnahme in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie zurückgezogen, hieß es seitens des Veranstalters. Insgesamt nehmen in diesem Jahr 216 Kunstschaffende an 112 Standorten in Vorpommern teil.

Im Bereich Fischland-Darß-Zingst, Barth, Marlow und Ribnitz-Damgarten sind diese 18 Künstler dabei:

Fischland-Darß-Zingst

Atelier Hans Götze , Nienhäger Straße 20 in Ahrenshoop

, Nienhäger Straße 20 in Künstlerhaus Prerow , Alte Straße 14a

, Alte Straße 14a „Kunst formt Garten“, Lange Straße 64 in Prerow

„Brückenhaus Zingst “, An der Meiningenbrücke 1

“, An der Meiningenbrücke 1 Atelier Hansen & Reichert, Dünenstraße 31 in Zingst

Barth und Umgebung

Kunst-Werk-Stall, Rostocker Straße 18 in Löbnitz

18 in Keramik-Werkhof Erlenweg 1 in Rubitz

Holzhausatelier Pruchten, Lindenstraße 60

60 Galerie PL, Schmiedeweg 6 in Hessenburg

Ribnitz-Damgarten und Umgebung

Ideen aus Ton, Heideweg 28 in RibnitzDamgarten

BuchKunstBalance, Koch-Gotha-Platz 1 in Ribnitz-Damgarten

Ateliers Zientek + Schemmann, Straße der Einheit 12 in Ribnitz-Damgarten

Atelier Yellow Cube, Zum Wallbach 15 in Hirschburg

Marlow und Umgebung

Kunsthof Gresenhorst , Dorfstraße 1

, Dorfstraße 1 Kunsthaus Lisa, Pappelweg 22 in Neu Guthendorf

ton-studio-m1 Töpferei, Butzebarg 1 in Fahrenhaupt

Rosentau­-Keramik, Eickhofer Straße 12 in Schlemmin

Textilatelier Asta Rutzke , Gutshofstraße 4 in Ravenhorst

Weitere Informationen im Internet unter: www.kunstoffen.net

Von Juliane Schultz