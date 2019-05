Marlow

„In Marlow fahren die Autos oft so schnell. Das würde ich gerne ändern.“ Oder: „Beim Spielplatz in Gresenhorst sind alle Geräte morsch.“ Oder auch: „Wenn man von Semlow kommt, sieht man zuerst die verfallene Molkerei. Das Stadtbild sieht dadurch gar nicht schön aus. Kann man nicht aus der Molkerei noch was machen?“ Wünsche wie diese hatten in den vergangenen Wochen Schüler der Marlower Grundschule festgehalten. Am Samstag teilten die Mädchen und Jungen diese jenen mit, die Ende Mai antreten, um die Entwicklung der Grünen Stadt und ihrer Ortsteile zu voranzutreiben: den Kandidaten zur Wahl der Stadtvertretung Marlows.

Auf bunten Zetteln hatten die Kinder ihre Ideen festgehalten und beim Familien-Fest „Marlow-Mit-Wirkung“ auf dem Grundschulgelände veröffentlicht. Diesen Tag nutzten die meisten Kandidaten schließlich auch, um sich den Wählern bei diversen Mitmach-Aktionen, etwa beim Kochen einer Suppe oder beim Melken einer Kuh, auf etwas andere Art und Weise vorzustellen.

„Der Ansatz ist, dass die Kinder verstehen, dass die Erwachsenen die Wahl haben“, sagte Uwe Bobsin von der Portablo GmbH, die im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie im Amt Recknitz-Trebeltal und in Marlow verschiedene Aktionen an den Schulen der Region organisiert. „Und Kinder haben auch Wünsche. Und die Erwachsenen sollen diese Wünsche mitnehmen“, so Bobsin. Dabei gehe es nicht darum, Einfluss auf die Entscheidung der Wähler zu nehmen, sondern die Wahlbeteiligung zu erhöhen.

Bestandteil war zudem ein klassenübergreifendes Demokratie-Projekt. Die Mädchen und Jungen hatten drei Mikronationen gegründet, die sie samt Nationalflagge, Verfassung und Hymne am Samstag vorstellten. Mit Gartenland, Ulomyien und der Union der Freundschaft befassten sich die Kinder somit mit der Komplexität demokratischer Gesellschaftsformen.

Robert Niemeyer