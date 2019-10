Auch Wieck schließt Schlupfloch bei Zweitwohnungssteuer

Wieck

Eine kleine Passage in der Satzung für die Zweitwohnungssteuer „hat uns das Genick gebrochen“. Die Leiterin des Sachgebiets Finanzen im Amt Darß/Fischland, Cornelia Prehl, zitiert den „Casus knacksus“: „[…] Hauptwohnsitz im melderechtlichen Sinne […].“ Am Dienstag haben die Wiecker Gemeindevertreter eine neue Satzung beschlossen und diese Definition eines Hauptwohnsitzes rausgestrichen. Andere Kommunen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst haben in der jüngeren Vergangenheit ebenfalls neue Satzungen für Zweitwohnungssteuern beschlossen.

Damit haben die Kommunen ein Schlupfloch geschlossen, um der Zahlung der Abgabe für einen Zweitwohnsitz in den Urlaubsorten zu entgehen. Immer wieder, so die Beobachtung, hätten sich Eigentümer nur zur Tarnung mit ihrem Hauptwohnsitz in den Kommunen auf der Halbinsel angemeldet. Der tatsächliche Lebensmittelpunkt war aber ganz woanders, etwa da, wo die Kinder die Schule besuchen. Entscheidend für die Erhebung der Abgabe ist künftig die konkrete Nutzung der Wohnung.

Mehr Spielraum

Begründet wurde die Neufassung der Satzung mit einer Auseinandersetzung vor dem Verwaltungsgericht in Greifswald. Ein Betroffener in Prerow obsiegte schließlich gegen die Forderung nach einer Zweitwohnungssteuer und berief sich auf eben jene Passage in der Satzung. Gleichwohl habe glasklar nachgewiesen werden können, dass der Betroffene seinen Lebensmittelpunkt nicht in dem Ostseebad habe, erläuterte Cornelia Prehl.

Einstimmig haben die Gemeindevertreter die Satzung verabschiedet. Sie gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2014. „Die Satzung bietet mehr Spielraum, um die Zweitwohnungssteuer einzutreiben“, sagte die Finanzchefin im Amt Darß/Fischland.

Höhere Einnahmen

Neben einigen redaktionellen Änderungen in der längst in die Jahre gekommenen Satzung haben die Gemeindevertreter mit ihrem Beschluss auch an der Höhe der Abgabe gedreht. Bemessen wird die Zweitwohnungssteuer an der Höhe von Vergleichsmieten. Bislang betrug die Abgabe 16 Prozent. Ab dem kommenden Jahr steigt der Satz auf 18 Prozent. Während der Vorberatung in Ausschüssen der Gemeindevertretung war sogar eine Steigerung auf 20 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete ins Spiel gebracht worden. Mit der nun beschlossenen Anhebung kommen rund 22 000 Euro zusätzlich in die Gemeindekasse.

Allerdings muss die Kommune als Konsequenz der neuen Satzung auch Abstriche machen. Wenn nämlich die „getarnten“ Hauptwohnsitze wegfallen, sinkt formal auch die Zahl der Einwohner. Und die ist wichtig für Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz. So erhielt Boddendorf im zurückliegenden Jahr 197 Euro je Einwohner, in diesem Jahr schrumpfte der Betrag auf 88 Euro pro Kopf zusammen. Mögliche Auswirkungen der neuen Satzung konnte Cornelia Prehl nicht beziffern.

Große Enttäuschung

Bürgermeisterin Anke Schüler (Wählergemeinschaft Wir für Wieck) will mit Jugendlichen ins Gespräch kommen. Sie hatten selbst ebenfalls um den Kontakt mit der Kommune gebeten, um möglicherweise einen Treffpunkt zu bekommen. Derzeit trifft sich eine Gruppe Jugendlicher häufig in der Bushaltestelle. „Manchmal bin ich sehr enttäuscht“, sagte Anke Schüler, wenn sie beispielsweise herumstehende Flaschen vorfindet. Die direkt daneben befindlichen Papierkörbe würden nicht benutzt. Ingo Reichelt (Wählergemeinschaft Bürger für Wieck) schlug in diesem Zusammenhang eine Patenschaft über die Bushaltestelle vor, die Jugendliche übernehmen könnten.

Als Kandidaten für einen Sitz im Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes wurden Hans-Joachim Budde (Wir für Wieck) und als dessen Stellvertreter Niels Heck (Einzelbewerber) gewählt. Die Mitglieder des Amtsausschusses hatten zuletzt beschlossen, die Zahl der Mitglieder von sechs, analog zur Zahl der amtsangehörigen Kommunen, auf fünf zu reduzieren.

Mehr lesen: Born schließt Schlupflöcher bei Zweitwohnungssteuer

Von Timo Richter