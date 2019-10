Auch Wustrow will historisches Zentrum mit Bebauungsplan schützen

Wustrow

Vor übermäßiger Bebauung soll– wie in Prerow auch – das historische Zentrums Wustrows geschützt werden. Wie auf dem Darß auch, soll über den betreffenden Bereich, in Wustrow ist das die gesamte Ortslage östlich der Ernst-Thälmann-Straße, geschieht das mit einem Bebauungsplan und einer darauf gelegten Veränderungssperre. Beides haben die Mitglieder der Wustrower Gemeindevertretung während ihrer jüngsten Zusammenkunft jeweils einstimmig beschlossen.

Ausdrückliche Ziele sind neben dem Erhalt der kleinteiligen Siedlungsstruktur und von Grünflächen die Bewahrung der ortstypischen Bebauung in der vorhandenen Maßstäblichkeit insbesondere anhand der historischen Kapitäns- und Schifferhäuser sowie der Erhalt des Dauerwohnens. Auslöser für die Aufstellung des Bebauungsplans ist der Neubau von vier Gebäuden zwischen Ortsdurchfahrt und Neuer Straße. Die Kommune hatte dem Projekt seine Zustimmung versagt, die Kreisverwaltung die gemeindliche Zustimmung ersetzt und somit Baurecht geschaffen. Gegen die Entscheidung des Landkreises hat die Kommune nach einem erfolglosen Widerspruch den Klageweg beschritten (die OZ berichtete).

Neuer B-Plan überlappt Teilbereich eines alten

Besonderheit in diesem Fall ist, dass der neue Bebauungsplan im Norden einen Teilbereich eines anderen Bebauungsplan überlappt. Sowohl Verwaltung als auch Juristen sahen laut des amtierenden Bürgermeisters Daniel Schimmelpfennig (CDU-Liste) keine größeren Probleme. Die Festsetzungen des neuen B-Plans ersetzten die des alten.

Begründet wird der Schritt, dass allein über das Einfügegebot im Hinblick auf das Maß der baulichen Nutzung die Planziele nicht zu erreichen sind. „Bereits erteilte Baugenehmigungen zeigen die Notwendigkeit, hier städtebaulich einzugreifen und einer negativen Entwicklung entgegenzuwirken“, zitierte der amtierende Bürgermeister aus der Beschlussvorlage. Mit dem neuen Bebauungsplan solle ein einheitliche städtebaulicher Rahmen für die Beurteilung von Baugesuchen geschaffen und Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung getroffen werden.

Weil die Kommune in dem Bebauungsplan konkrete planerische Ziele festgelegt hat, kann sie eine Veränderungssperre erlassen, um die selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Dafür muss sich die Kommune genaue Kenntnis über den aktuellen Bestand in dem Plangebiet verschaffen. Das nehme einen großen Zeitrahmen in Anspruch, heißt es in der Begründung der Veränderungssperre. Die Maßnahme sichere letztendlich die Durchführung des Bebauungsplanes.

Ähnliches Vorgehen in Born und Prerow

Ähnlicher Fall im historischen Zentrum Prerows. Dort ist ein altes Einfamilienhaus einem Neubau mit acht Ferienwohnungen gewichen. Auch dort hatte der Landkreis das gemeindliche Einvernehmen ersetzt, denn aus dem Ostseebad gab es kein Okay für das Vorhaben. Auch Prerow hatte eine Klage angestrengt, die aber später aufgrund mangelnder Erfolgsaussichten wieder zurückgezogen.

Ein Bebauungsplan mit Veränderungssperre wurde auch für einen Teil Borns beschlossen. Dort regte sich bereits während der Diskussion Widerstand gegen das von der Mehrheit befürwortete Vorgehen, um auch dort das Maß der baulichen Nutzung regulieren zu können. Unter anderem wurde der Vorwurf einer „kalten Enteignung“ erhoben und mit Klagen gedroht (die OZ berichtete).

Von Timo Richter