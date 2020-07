Auf diesem Weg kommt eine neue Frauenärztin nach Prerow

Prerow

Der sogenannte zweite Bildungsweg hat Dr. Sonja Schmidt beruflich auf den Darß geführt. Die 45-jährige gebürtige Berlinerin übernimmt die Frauenarztpraxis von Dr. Inka Horn. Die beliebte Prerower Ärztin hatte im Oktober 2018 ihren monatelangen Kampf gegen den Blutkrebs verloren. Seitdem wurden Patientinnen durch Vertretungsärztinnen betreut. Zwischenzeitlich stand gar die Existenz der Praxis auf der Kippe.

Nun das große Aufatmen. Heute ist Sonja Schmidt neue Frauenärztin auf dem Darß. Erleichtert ist auch die Gemeindevertreterin Grit Borgwald (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft), die den Kampf für den Erhalt des Praxisstandortes in dem Ostseebad noch gut in Erinnerung hat.

Einigkeit für Praxiserhalt

Mit Briefen aus Prerow, Born und Wieck, einer selten sichtbaren Einigkeit auf dem Darß, mit einer Unterschriftenliste – innerhalb nur einer Woche trugen sich mehr als 800 Menschen ein – und dem unermüdlichen Einsatz der medizinischen Fachangestellten, kurz: Arzthelferin Katja Rammin, konnte die Kassenärztliche Vereinigung schließlich überzeugt werden, den Praxisstandort nicht zu streichen. Weil eine freie Praxis spätestens nach einem halben Jahr Vertretung wieder in festen Händen sein muss, wurde für die Einrichtung in der Schulstraße allerdings ein komplettes neues Zulassungsverfahren durchgeführt.

Das ist neu, aber so vieles erinnert noch an Inka Horn. Katja Rammin wird es sein, die den Brückenschlag von der Prerowerin zur gebürtigen Berlinerin schaffen muss. Seit 18 Jahren arbeitet sie in der Praxis. „Wir haben sie groß gemacht“, sagt sie rückblickend – und freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit Sonja Schmidt.

Große Fußabdrücke

Die Nachfolgerin tritt in große Fußabdrücke, das ist ihr sehr bewusst, verlangt ihr auch eine Portion ab. „Ich habe schon sehr viel gehört.“ Sonja Schmidt wurde zur Übernahme der Praxis direkt angesprochen. Und natürlich wird sie ihren eigenen Stil einbringen. So vertraut den Patientinnen viele Untersuchungsgeräte sein mögen, so wird sich schon bei der Anmeldung manches verändern. Offensichtlich wird das beispielsweise an der Wandfarbe. Auf das knallige Gelb-Orange „stehe ich nicht so“, sagt Sonja Schmidt. Da muss bis zu den ersten Sprechstunden, die ab kommender Woche erfolgen, noch ein Maler ran.

Schon während der ersten Besichtigung der Praxis sagte die neue Frauenärztin in dem Ostseebad: „Habe mich in Prerow verliebt“. Seitdem habe sie unglaublich nette Menschen kennengelernt. Eine Rückkehr in die turbulente Bundeshauptstadt kommt für sie nicht mehr infrage.

Studium an der Charité

Ursprünglich war Sonja Schmidt als Ergotherapeutin tätig. Das reichte ihr irgendwann nicht mehr und sie wählte den zweiten Bildungsweg, nahm ein Studium an der Charité in Berlin auf. Während des Studiums gebar sie drei Töchter. Ende 2012 siedelte die Familie nach Parow nördlich von Stralsund über. Grund: Der Mann Sonja Schmidts hatte eine Stelle als Arzt in der Marine-Technikschule erhalten, als „Truppenarzt“, wie sie sagt.

Der Ort wird neue Heimat. Die Familie baut ein Haus, die älteste Tochter besucht inzwischen das Gymnasium in Barth, und Sonja Schmidt vollendet ihre Ausbildung auf dem zweiten Bildungsweg. Viereinhalb Jahre lang arbeitet sie in Bergen auf Rügen, ein weiteres Jahr absolviert sie in einer Frauenarztpraxis in Stralsund, ist für ein weiteres halbes Jahr in der Universitätsklinik tätig. Und nun öffnet sie ihre eigene Praxis – mit dem Segen der Kassenärztlichen Vereinigung und vielen Hoffnungen von Frauen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.

Yoga als Ausgleich

Lesen gehört zu einer der Lieblingsbeschäftigungen in ihrer Freizeit, sagt Sonja Schmidt. Und gerne schaut sie sich auch „einen guten Film an“. Ein bisschen Yoga rundet die Aktivitäten außerhalb des Berufs ab.

Von Timo Richter