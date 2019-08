Wustrow

Bei einem Verkehrsunfall in Wustrow ist am Mittwoch eine Mensch leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war ein 44-jähriger Mann aus Sachsen gegen 18 Uhr mit einem Wohnmobil in der Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Dierhagen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache bemerkte offenbar zu spät, dass die Ampel an der Einmündung zur Strandstraße Rot zeigte. Er fuhr auf einen Audi auf, der an der Ampel hielt, und schob diesen auch noch auf einen davor befindlichen Toyota.

Bei dem Auffahrunfall wurde der 37-jährige Beifahrer Audi leicht verletzt. Er wurde vor Ort medizinisch behandelt. Die 38-jährige Audi-Fahrerin aus Niedersachsen und die 51-jährige Toyota-Fahrerin aus Rostock blieben unverletzt. Es entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden von circa 4000 Euro.

Robert Niemeyer