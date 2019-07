Ribnitz-Damgarten

Was lange währt, wird gut? Zumindest hat es lange gedauert, nun soll er endlich gebaut werden, der Fußgängerüberweg in der Barther Straße in Damgarten. Am 14. Juli sollen die Arbeiten beginnen, teilte Jan Moldenhauer aus dem Bauamt mit. Die geplante Zeit bis zur Fertigstellung: etwa drei Wochen. Auf jeden Fall soll der Zebrastreifen noch vor dem Beginn des neuen Schuljahres freigegeben werden.

Eigentlich sollte bereits im Mai, später dann im Juni dort gebaut werden. Allerdings sei die beauftragte Firma zu den geplanten Terminen nicht verfügbar gewesen. Zudem hatte es offenbar abermals weiteren Abstimmungsbedarf mit den genehmigenden Behörden gegeben. Nachdem das Land den Planungen abermals zugestimmt hatte, hätte nochmals die Zustimmung der Verkehrsbehörde beim Landkreis geklärt werden müssen. Die Freigabe für den Bau liege nun vor, so Jan Moldenhauer.

Zunächst werden für die Einrichtung des Fußgängerüberwegs die Bordsteine sowie der Gehweg abgesenkt. Außerdem wird ein Stromkabel für die Beleuchtung unter halb der Straße entlang gezogen. Schließlich folgen die Fahrbahnmarkierung sowie die Beschilderung. Zu guter Letzt nimmt die Verkehrsbehörde des Landkreises den Fußgängerüberweg ab.

Der Zebrastreifen wird seit Jahren gefordert, um die Überquerung der Straße, vor allem für Schüler, sicherer zu machen. Ursprünglich war geplant, den Zebrastreifen nördlich der Einfahrt zum Beerdigungsinstitut Schwinkendorf zu bauen. Nun soll er südlich der Einfahrt errichtet werden, auf Höhe der Bäckerei Kröger, um Parkplätze zu erhalten. Dafür war jedoch eine erneute Zustimmung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr notwendig. Deshalb hatte sich der Bau erneut verzögert. Eigentlich sollte der Fußgängerüberweg bereits im März stehen.

Rund 18 000 Euro werde der Bau kosten, rund 10 000 Euro davon trägt die Stadt, den Rest der Landkreis.

Mehr zum Thema: Barther Straße: Zebrastreifen kommt etwas später

Mehr zum Thema: Kleine Schritte zum sicheren Schulweg in Damgarten

Mehr zum Thema: Damgarten: Zebrastreifen immer noch nicht in Sicht

Robert Niemeyer