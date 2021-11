Aus Nigeria nach Vorpommern: Krankenschwester umsorgt Patienten in Tribsees

Tribsees

Diese sympathische Frau fällt auf in Tribsees und Umgebung. Seit Februar 2021 arbeitet Eveon Schüssler als Krankenschwester beim Ambulanten Pflegedienst der Awo in Tribsees. Das Besondere: Sie kommt aus Nigeria.

Wie kam es, dass die junge Frau vor 20 Jahren ihre afrikanische Heimat verließ, nach Deutschland auswanderte und nach verschiedenen Zwischenstationen jetzt in Mecklenburg- Vorpommern im Amt Recknitz-Trebeltal lebt und arbeitet? Wir begleiteten die 45-Jährige, die uns gern aus ihrem Leben berichtete.

Mit acht Geschwistern aufgewachsen

Geboren wurde Eveon in Benin-City in Nigeria. Mit acht Geschwistern wuchs sie in einer kinderreichen Familie auf und besuchte eine Hauptschule, machte den Abschluss der 10. Klasse. „Als ich älter wurde, verstärkte sich immer mehr der Wunsch nach einem eigenen, selbstständigen Leben. So habe ich 2000 Familie und Nigeria verlassen und kam schließlich 2001 nach Deutschland.“

In Essen geheiratet

Zunächst lebte sie mehrere Jahre in Essen und heiratete einen deutschen Mann – deshalb auch der deutsche Familienname. Die Ehe war aber nur von kurzer Dauer. Eveon sagt dazu: „Ich wünschte mir gerne eigene Kinder, er aber nicht! Es kam zu Unstimmigkeiten, die letztendlich zur Scheidung führten. “ Danach ging sie 2012 nach Hamburg und nahm dort ihren weiteren Lebensweg in Angriff. In einer dreijährigen Ausbildung erlernte sie den Beruf der Krankenschwester, machte ihren Führerschein und erwarb anschließend in Krankenhäusern und Pflegeinrichtungen vielseitige berufliche Erfahrungen.

Hamburg war auch nicht das Richtige

Auch ihren Wunsch nach eigenen Kindern erfüllte sie sich. Der Sohn ist jetzt bereits 14, die beiden Mädchen sind 11 und 9 Jahre alt. Aber so recht gefiel es ihr nicht in der Großstadt und sie suchte nach einem ruhigeren Lebensbereich. Dabei weckte auch Mecklenburg-Vorpommern ihr Interesse. Sie informierte sich genauer, besonders über das Amt Recknitz-Trebeltal, kaufte 2020 in Bad Sülze ein Haus und zog dann im Januar 2021 mit ihren Kindern in die Nachbarstadt von Tribsees.

In Vorpommern angekommen

„Dann habe ich nach einer geeigneten Arbeitsstelle gesucht, möglichst im Amtsbereich sollte sie sein“, sagt die junge Frau. Und so bewarb sie sich beim Ambulanten Pflegedienst der Arbeiterwohlfahrt in Tribsees. Als Krankenschwester mit Führerschein und Erfahrungen in der Pflegearbeit war sie dort natürlich sehr willkommen.

„Ich fühle mich wohl hier“

Bereits im Februar dieses Jahres wurde sie eingestellt, absolvierte die sechs Monate Probezeit und erhielt danach ab August sofort einen festen Arbeitsplatz. „Inzwischen habe ich mich hier eingelebt und fühle mich wohl. Sowohl in Bad Sülze in der Wohnung, aber auch bei der Arbeit mit den Kolleginnen und natürlich im Pflegedienst mit den mehr als 200 zu betreuenden Klienten.“

„Ich könnte mir schon vorstellen, für immer in der Region zu bleiben“, sagt die dreifache Mutter im Gespräch mit unserer Zeitung. Darüber würde sich natürlich auch die Pflegeeinrichtung freuen. „Eveon ist eine gewissenhafte und zuverlässige Fachkraft. Ihre Entwicklung in Deutschland ist ein gutes Beispiel für eine gelungene Integration“, freut sich Jana Bertram, die Chefin des Ambulanten Pflegedienstes.

Von Harry Lembke