Aus der Garage ins moderne Büro

Ribnitz-Damgarten

Einen Tag zuvor hatte er beim Faserplattenwerk in Ribnitz gekündigt, am 13. November 1989 machte sich Hans-Werner Gohs sogleich selbstständig. Die Idee des gelernten Tischlers: Möbel reparieren. Erster Unternehmenssitz: die eigene Garage. Steve Jobs lässt grüßen.

7,5 Millionen Euro Umsatz

Die Legende des Apple-Gründers um den Bau des ersten Apple-Computers in einer Garage in Kalifornien hat zwar ihre ganz eigene Geschichte geschrieben und ist eigentlich nicht zu vergleichen. Doch auch der Unternehmergeist des Ribnitz-Damgarteners Hans-Werner Gohs zahlte sich aus. Aus der Möbelreparatur wurde Büromöbelhandel. Am 1. Mai 1990 offiziell gegründet, hat sich die Firma Gohs trotz schwieriger Zeiten Ende der 1990er-Jahre, unter anderem mit überstandenem Insolvenzverfahren, zu einem der erfolgreichsten Unternehmen der Bernsteinstadt entwickelt, das in den vergangenen zwei Jahren jeweils einen Umsatz von rund 7,5 Millionen Euro erwirtschaftet hat.

Und in diesem Jahr soll es noch weiter wachsen, sagt Andreas Gohs. Der heute 40-Jährige war bei der Firmengründung noch ein Kind, und trotzdem bereits in das Familienunternehmen eingespannt. „Ich habe oft den Telefondienst übernommen“, erinnert sich der Damgartener. Allzu lange blieb die väterliche Firma jedoch nicht in der eigenen Garage ansässig. Bereits 1992 zog das Unternehmen ins Gewerbegebiet Ribnitz West, wo sich der Firmensitz noch heute befindet.

Unternehmensstandort seit 1992: der Möbelhändler Gohs im Gewerbegebiet West in Ribnitz. Quelle: Robert Niemeyer

Mit im Boot saß damals bereits der Möbelhersteller Assmann mit Sitz in Melle ( Niedersachsen). Bis heute ist die Assmann Büromöbel GmbH & Co. KG fester Partner des Ribnitz-Damgartener Unternehmens. „Die Zusammenarbeit läuft perfekt“, sagt Heiko Pierer-Sacher, bei der Firma Assmann Gebietsverkaufsleiter für die Region Mecklenburg-Vorpommern.

Die Ära Werner Gohs endet in diesem Jahr. Der 71-Jährige zieht sich als Geschäftsführer zurück, bleibt aber Gesellschafter. Sohn Andreas bleibt alleiniger Geschäftsführer von Mecklenburg-Vorpommerns größtem Büromöbelhändler. Heute hat das Unternehmen 30 Mitarbeiter, zu besten Zeiten hatte es etwa 170 Mitarbeiter sowie Zweigstellen unter anderem in Berlin, Rostock und sogar in Weißrussland.

Wichtigstes Qualitätssiegel der Branche

In den vergangenen drei Jahren hat die Firma Gohs einen weiteren Schritt in die Zukunft gemacht. Als einziger Möbelhändler in Mecklenburg-Vorpommern und als zweiter in den neuen Bundesländern ist das Ribnitz-Damgartener Unternehmen mit dem Siegel „Quality Office certified“ ausgezeichnet worden, das wichtigste Qualitätssiegel der Büromöbelbranche. „Konzentriertes Arbeiten ist heute wichtiger denn je. Kamen vor Jahren am Tag noch ein paar Briefe für den Mitarbeiter rein, sind es jetzt etliche E-Mails in der Stunde, die bearbeitet werden müssen. Der Einzelne muss heute viel mehr Informationen verarbeiten“, sagt Andreas Gohs.

Um den erhöhten Anforderungen gerecht werden zu können, werde ein entsprechendes Arbeitsumfeld benötigt. Nachdem sich Andreas Gohs vor drei Jahren selbst zum sogenannten Quality Office Consultant, also quasi zu einem Experten für moderne Arbeitsplatzgestaltung, hat weiterbilden lassen, hat er rund 300000 Euro in die Firma investiert. Von der Ausleuchtung der Büroräume über die optimalen, individuell auf den Mitarbeiter zugeschnittenen Bürostuhl und Schreibtisch (elektrisch höhenverstellbar) bis zur stets neuesten Version der Arbeitssoftware wurde das Innenleben des Unternehmens komplett umgestaltet.

Auch die Anordnung der Arbeitsplätze wurde verändert. „Früher saßen Mitarbeiter, die eigentlich zusammenarbeiten, weit auseinander. Jetzt sitzen sie nebeneinander“, sagt Andreas Gohs. Hinzu kommen weitere Veränderungen, wie beispielsweise ein digitales Raumplanungsprogramm, in dem die Mitarbeiter sehen können, welche Räume, etwa Beratungsräume, derzeit belegt sind oder in welchen Büros derzeit nicht gestört werden darf.

Prävention und Fachkräftesicherung

„Sowohl bei uns als auch bei vielen anderen Firmen ist das derzeit ein großes Thema“, sagt Andreas Gohs. Die Gründe für die Veränderungen seien vielfältig. So gehe es beispielsweise um Gesundheitsprävention. Auch seien der Arbeitsplatz und das Arbeitsklima für Fachkräfte immer wesentlicher bei der Wahl des Jobs. „Es wird immer schwieriger, gute Leute zu finden“, so Gohs.

Hauptziel ist jedoch die Erhöhung der Produktivität der Mitarbeiter. „Wir werden auch in diesem Jahr wieder wachsen“, sagt der 40-Jährige, „Wir sind fit für die Zukunft.“ Das wollen offenbar auch andere Unternehmen sein. Mittlerweile verkauft das Unternehmen, zu dessen Kunden unter anderem der Energieversorger E.dis sowie sämtliche Landesbehörden gehören, moderne Büroausstattungen nach dem „Quality Office“-Konzept auch an andere Firmen, die sich ebenfalls moderner aufstellen wollen.

Von Robert Niemeyer