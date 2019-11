Ribnitz: Jugendliche haben Treffpunkt übernommen

Ribnitz-Damgarten

„Die Stadt hat ihre Arbeit erledigt, jetzt seid ihr an der Reihe und könnt den euch zur Verfügung gestellten Raum so gestalten, wie ihr es möchtet.“ Mit diesen Worten übergab Bürgermeister Frank Ilchmann (parteilos) am Sonnabend die Schlüssel an die Vertreter der Jugendlichen, die künftig die ehemalige Bummi-Krippe am Ribnitzer Bleicherberg als Treffpunkt nutzen werden. Zuvor hatten Tom Müller, Paola Kroeger und Lukas Feind als Vertreter der jungen Leute sowie der Bürgermeister die Nutzungsvereinbarung unterschrieben.

Die Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten, 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt und Verwalterin des Gebäudes, hat den 78 Quadratmeter großen Treffpunkt entsprechend hergerichtet. Wie Ilchmann berichtete, seien unter anderem an der Elektroanlage Arbeiten ausgeführt und die Elektrik insgesamt einem Sicherheits-Check unterzogen worden. Außerdem seien neue Thermostate eingebaut worden.

Zum Hintergrund: Seit etlichen Monaten hatte es auf dem Marktplatz in Ribnitz immer wieder Probleme mit verschiedenen Jugendgruppen gegeben, unter anderem, weil sie Müll zurückließen, vor allem aber wegen Ruhestörung. In Gesprächen mit einem Teil der jungen Leute wurde deutlich, dass diese keinen anderen geeigneten Ort haben, wo sie sich treffen könnten. Überdies wurde auch deutlich, dass man sie nicht über einen Kamm scheren kann. Tino Leipold, Lehrer am Wossidlo-Gymnasium, und Christina Bonke, Leiterin der Bernstein-Schule, nahmen die Wünsche und Anregungen der jungen Leute in ihrer Funktion als Stadtvertreter auf und leiteten diese an die Stadtverwaltung weiter.

In diesem Teil der ehemaligen Bummi-Krippe steht den Jugendlichen ein 78 Quadratmeter großer Raum zur Verfügung. Quelle: Edwin Sternkiker

Stadtpräsident Thomas Huth (Die Unabhängigen), der ebenfalls bei der Schlüsselübergabe dabei war, sagte, dass es zwar etwas gedauert habe, bis ein Raum zur Verfügung gestellt werden konnte. Aber solche Räume seien schwer zu finden. Entscheidend sei, dass es nun geklappt habe. „Ich hoffe, das ihr euch hier wohlfühlen werdet.“ Und dann wurde es im Gespräch mit den Jugendlichen auch gleich ganz praktisch. Huth empfahl ihnen, Strom- und Wasserbrauch sowie die Heizung gut im Auge zu behalten, um die Betriebskosten im Griff zu behalten. Die Nutzungsvereinbarung sieht vor, dass die Jugendlichen eine monatliche Pauschale in Höhe von 280 Euro an die Stadt zahlen, die dann mit den tatsächlichen Betriebskosten, die die Gebäudewirtschaft ermittelt, verrechnet wird. Die Nutzungsvereinbarung ist erst einmal bis zum 31. Mai 2020 befristet.

Und die Jugendlichen? Sie haben klare Regeln zur Nutzung ihres Treffpunktes aufgestellt, wie aus einem Schreiben von Lea Michelle Straczewsky als Vertreterin der Jugendlichen an den Bürgermeister hervorgeht: Keine laute Musik nach 24 Uhr, kein Vandalismus. Jeder achtet auf den anderen, damit Streitigkeiten vorgebeugt wird. Unnötige Kosten für Strom, Wasser und Heizung sollen vermieden werden. Jedem soll eine Chance gegeben und niemand ausgegrenzt werden. Und: „Diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, müssen gehen.“

Von Edwin Sternkiker