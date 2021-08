Ribnitz-Damgarten

Das Wochenende steht vor der Tür und der Sommer ist in die Region zurückgekehrt. Klar steht ein Ausflug an den Strand unter diesen Bedingungen wahrscheinlich ganz oben auf der To-do-Liste. Doch gibt es an diesem Wochenende einige Alternativen, die durchaus mit dem Sonnen- und Ostseebad konkurrieren können. Hier sind unsere OZ-Veranstaltungstipps.

Bezirkstonnenabschlagen in Ahrenshoop

Am Sonntag werden mehr als 1000 Besucher zum Bezirkstonnenabschlagen erwartet. Der Tonnenbund Ahrenshoop, Althagen und Niehagen ist der Veranstalter. Etliche Tonnenfeste mussten im vergangenen und in diesem Jahr ausfallen. Nicht so das Bezirkstonnenabschlagen. 33 Reiterinnen und Reiter der Tonnenbünde der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst treten auf dem Festplatz in Althagen (Käthe-Miethe-Weg) an. Gegen 11.45 Uhr startet der traditionelle Reiterumzug zum Abholen der amtierenden Könige. Um 15 Uhr will der Tross wieder auf dem Festgelände eintreffen. Bleibt die Corona-Inzidenz in Vorpommern-Rügen unter zehn, kann das Tonnenfest ohne größere Einschränkungen stattfinden. Steigt die Inzidenz über zehn, gilt auf dem Gelände Maskenpflicht für die Besucher.

Beachtennis in Dierhagen

In Dierhagen findet am Freitag und Sonnabend, 13. und 14. August, der IFBT-Barmer-Beachtennis-Cup statt. Um 13 Uhr geht es am Freitag los. Dann spielen die Ü-40-Herren . Ab 17 Uhr bis zum Einsetzen der Dunkelheit findet das Sundowner-Doppel-Spaßturnier statt. Am Sonnabend geht es um 9 Uhr mit dem Doppelturnier der Herren los. Um zehn beginnen die Damendoppel. Ab ca. 15 Uhr steigt das Blitz-Mixed-Turnier. Die Courts liegen im Bereich der Strandaufgänge 14 und 15.

Kunsthandwerkermarkt in Wustrow

Von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. August, treffen sich in Wustrow 30 ausgesuchte Künstler, Kunsthandwerker und Anbieter besonderer Dinge auf der Strandstraße. Es gibt Unikatschmuck von Schmuckdesignern aus den verschiedensten Materialien, vielfältigstes Textildesign, Papier- und Buchbindearbeiten, Schmiede- sowie Töpferarbeiten, Edelstahlobjekte, schöne Dinge aus Holz und viele andere dekorative Sachen. Verschiedene Aussteller zeigen ihre Fertigkeiten und Arbeitsweisen. Der Gürtelmacher fertigt direkt vor Ort nach Kundenwünschen. Die Bürstenmacherwerkstatt des Blindenhilfswerks Dresden bringt Besen, Bürsten und Pinsel mit auf die Halbinsel. Der Glasbläser Günther Kruse formt vor der offenen Flamme Bier- und andere Getränkeflaschen zu originellen Vasen und Raumobjekten. Der Markt ist 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Kirchplatzfest in Marlow

In Marlow findet am Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. August, das Kirchplatzfest statt. Die Einnahmen werden für den Erhalt der Marlower Stadtkirche genutzt. Das Motto des Festes lautet „Da braut sich was zusammen“. Am Samstag eröffnet um 18 Uhr der Posaunenchor Wellblech aus der Partnergemeinde Hamburg-Wellingsbüttel das Fest. Ab 20 Uhr sorgt dann die Partyband Lazy Sunday für Stimmung zwischen Rathaus und Kirche. Der Sonntag ist der traditionelle Familientag. Eine Andacht mit Posaunen um 13 Uhr startet das Programm. Abwechslung für die kleinen bieten eine bunte Spiele-Rallye und Bogenschießen. Um 17 Uhr bitten schließlich De Fischländer Seelüd, der Shantychor aus Ribnitz, zum Konzert in die Stadtkirche.

Hafenfest in Dabitz

Am Sonnabend, 14. August, lädt der Hafenverein Dabitz zum Hafenfest ein. Um 10 Uhr geht es los. Fisch, frisch aus dem Rauch, und allerlei Imbiss, Kaffee und Kuchen, Musik live und viel maritimes Flair werden geboten. Dazu gehört der Auftritt eines Shantychors. Auch für Kinder gibt es Spiel und Spaß.

Pommern-Dinner und Vereinsfest in Barth

Auf dem Marktplatz in Barth findet am Sonnabend, 14. August, das Pommern-Dinner statt. Charakteristisch für das „Dinner in weiß“ beziehungsweise das „Pommern-Dinner international“ ist das soziale Miteinander. Jede Person bringt für sich und auch für andere etwas zum Essen und Trinken mit. Wer mit wem zusammen isst, ergibt sich spontan. Man kommt miteinander ins Gespräch und feiert unbeschwert. Von 15 bis 18 Uhr wird in den Farben Blau oder Weiß gespeist. Für Unterhaltung sorgt DJ Zicke.

Am Sonntag, 15. August, findet der Tag der Tag der Vereine auf dem Marktplatz in Barth statt. Von 13 bis 17 Uhr zeigen Ehrenamtliche ihr Können, bieten Mitmachaktionen für Kinder an und informieren über ihre Vereinsarbeit. Auch gibt es ab 13 Uhr ein kleines Bühnenprogramm mit dem Spielmannzug SV Motor Barth, dem Verein Die Klette, Familie Dressler und Livemusik mit Like a Rock und Heart of Stones.

Von Robert Niemeyer