Barth

Das Stadtlogo gibt es schon lange. Kurz vor seinem Tod im Jahr 2015 hat es der Barther Grafikdesigner Wolfgang Sohn entworfen. Ende 2016 entschieden sich die Mitglieder der Stadtvertretung mehrheitlich, den damaligen Bürgermeister Dr. Stefan Kerth damit zu beauftragen, die Entwürfe und das Urheberrecht zu erwerben. Doch seitdem schlummert das Logo in der Schublade der Verwaltung.

„Das Problem ist, dass die Verwaltung nie damit gearbeitet hat“, erklärte der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur bei der Sitzung am Montagabend, die im Windjammer-Museum stattfand. „Man muss dazu sagen, dass uns bisher auch die Produkte fehlten. Wo hätten wir es aufdrucken können?“, argumentierte Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig, der auch einen weiteren Punkt ansprach. „Wir müssen uns fragen, ob das Logo wirklich das erfüllt, was man von einem Logo erwartet? Es ist grafisch hervorragend, aber ich bin der Meinung, dass es die Erwartungen nicht erfüllt.“

Verwaltung bringt neues Logo ins Spiel

Die Verwaltung bat deshalb, die Entscheidung noch einmal zu überdenken, und präsentierte weitere Entwürfe für ein anderes Logo. „Wir müssen uns fragen, ob das Logo die notwendige Kraft hat, die es benötigt. Bleibt es bei den Urlaubern so im Kopf, dass sie, wenn sie das Logo sehen, gleich denken: Das ist Barth?“, fragte Tourismusmanagerin Nicole Paszehr die Ausschussmitglieder. „Letztendlich treffen Sie die Entscheidung über das Logo. Wenn Sie sich dafür entscheiden, dann drucken wir es überall drauf.“ Sei es auf Broschüren der Stadt, T-Shirts oder andere sogenannte Merchandising-Produkte.

Stadtvertreter Peter Hermstedt (Freie Wähler Barth) erinnerte noch einmal daran, dass die Stadt nicht nur ein Logo, sondern das ganze Sortiment gekauft habe und zudem auch das Urheberrecht erworben habe. „Wir sollten deshalb am Grundlogo festhalten und haben trotzdem noch die Möglichkeit, Veränderungen vorzunehmen. Ich finde, dass Logo hat einen großen Wiedererkennungswert und ist geschmackvoll. So einfach wie es ist, so genial ist es.“ Und auch Mario Galepp sprach sich für das bereits erworbene Logo des verstorbenen Grafikdesigners Wolfgang Sohn aus. „Wir haben uns damals eindeutig dafür entschieden. Hätten wir es von Anfang an benutzt, hätten wir uns bereits daran gewöhnt und müssten jetzt nicht wieder darüber diskutieren.“ Und auch die abschließende Abstimmung verlief eindeutig. Mehrheitlich entschieden sich die Ausschussmitglieder für das Stadt-Logo von Wolfgang Sohn.

Spielplatz für alle Generationen

Ein weiteres Thema über das bei der letzten Ausschusssitzung vor der Kommunalwahl am 26. Mai ebenfalls informiert werden sollte, war die Gestaltung des geplanten Spielplatzes am Bleicherwall. Allerdings musste der Barther Bürgermeister hier passen. „Ich habe dazu leider noch keine Unterlagen erhalten. Die Büros sind ausgelastet und deshalb habe ich da noch keinen neuen Stand und kann zu den Spielgeräten noch keine Auskunft geben“, sagte Friedrich-Carl Hellwig. Allerdings stehe schon jetzt fest, dass die eingemottete 25 Meter lange Seilbahn auch auf dem neuen Spielplatz nicht aufgestellt werden könne. Dafür reiche der Platz nicht aus beziehungsweise wäre dann nicht genug Platz für weitere Spielgeräte. Geplant sei ein Mehrgenerationenspielplatz. Es sollen also auch Spiel- und Fitnessgeräte für Erwachsene dort aufgestellt werden. Zur Sicherheit der Kinder werde der gesamte Spielplatz eingezäunt, Eingänge werde es sowohl auf der Nord- und auf der Südseite geben.

Ebenfalls keine Neuigkeiten gab es beim Thema Verkehrsleitsystem, das bereits seit einem Jahr gefordert wird. An den Ortseingängen sollen Schilder unter anderem auf die Parkplätze aufmerksam machen. Eine weitere Idee brachte der Leiter des Windjammer-Museums, Bernd Koppehele ins Spiel. Er schlug vor mit großflächigen Bildern, beispielsweise von der Marienkirche oder vom Dammtor, an den Ortseingängen zur werben, damit die Urlauber einen Anreiz haben, nach Barth reinzufahren.

Anika Wenning