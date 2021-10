Bad Sülze

Am kommenden Wochenende, 30. / 31. Oktober, endet im Salzmuseum Mecklenburg Bad Sülze die Ausstellung „Levy. Eine Familie aus Bad Sülze“. Sie ist Teil des Festjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Gezeigt wird die Geschichte von Aaron und Ina Levy, die 1892 nach Bad Sülze zogen. Das Paar hatte fünf Kinder, drei von ihnen wurden in Konzentrationslagern getötet.

„Die Ausstellung hatte sehr viele, auch überregionale Besucher. Die Einträge im Gästebuch zeigen ihre Betroffenheit“, berichten Museumsleiter Christian Pauli und die Kuratorin Dr. Susanne Meyer. Zu den Besuchern gehörte auch Angela Merkel. Vor wenigen Wochen hatte sie als Schirmherrin des Festjahres die Ausstellung auf ihrer Abschiedsreise durch ihren Wahlkreis besucht.

Bei freiem Eintritt ist Museum von 13 bis 17 Uhr geöffnet

Zum Abschied von Bad Sülze lädt das Salzmuseum bei freiem Eintritt am Samstag und Sonntag in der Zeit von 13 bis 17 Uhr zum Besuch der Ausstellung ein. Dann geht die Wanderausstellung auf die Reise durch Mecklenburg-Vorpommern. Ab November wird sie zunächst in Wismar zu sehen sein. Weitere Stationen sind Stavenhagen, Rostock, Schwaan und Röbel.

Die Ausstellung entstand auch im Austausch mit den überlebenden Nachfahren der Familie Levy. Diese hatten den Kontakt zu der Stadt ihrer Eltern und Großeltern wieder aufgenommen und dem Archiv des Kultur- und Heimatvereins Bad Sülze den Nachlass der Familie übergeben. „So kann sich die Ausstellung in historischer Nahaufnahme auf viele beeindruckende und bedrückende persönliche Dokumente über die Bad Sülzer und später Rostocker Familie Levy von 1890 bis 1990 stützen“, so Christian Pauli und Dr. Susanne Meyer.

