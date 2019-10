Ausstellung erinnert an friedliche Revolution in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

In den acht Monaten von Oktober 1989 bis Mai 1990 überschlugen sich wie überall in der einstigen DDR auch in Ribnitz-Damgarten die Ereignisse, jeder Tag brachte neue Entwicklungen. Während der Friedensgebete und auf den Montagsdemonstrationen setzten sich die Bewohner der Stadt und des Umlandes für Freiheit und Demokratie ein. Aus Anlass des 30. Jahrestages der friedlichen Revolution beleuchtet eine Ausstellung unter Verwendung zahlreicher Bild- und Schriftdokumente diese acht Monate in der Bernsteinstadt. Sie wird am Mittwoch, dem 23. Oktober, um 10 Uhr im Foyer des Ribnitzer Rathauses eröffnet. Dazu sind alle Einwohner und Gäste der Stadt eingeladen.

Mit 13 Aufstellern wird an Ereignisse von 1989/1990 erinnert

Die aus 13 Aufstellern bestehende Ausstellung entstand bereits vor 10 Jahren anlässlich der damals 20 Jahre seit dem Mauerfall. „Da sie inhaltlich nichts von ihrer Gültigkeit verloren hat, denke ich, dass es legitim ist, sie aus Anlass des 30. Jahrestages der friedlichen Revolution erneut zu zeigen und so an die Ereignisse von damals zu erinnern “, erläutert Axel Attula. Der wissenschaftliche Leiter des Deutschen Bernsteinmuseums hatte in Zusammenarbeit mit der ehemaligen Ribnitz-Damgartener Stadtarchivarin Ursula Fehling, Janett Harnack von der evangelischen Kirchgemeinde Ribnitz und der OSTSEE-ZEITUNG Fotos und weitere Dokumente zusammengetragen und die Ausstellung gestaltet.

In der Umbruchzeit 1989/90 gehörte die Lange Straße in Ribnitz den Demonstranten. Quelle: Andreas Ciesielski/Archiv Sternkiker

Der Termin der Ausstellungseröffnung sei bewusst auf den 23. Oktober gelegt worden, erläutert Attula weiter. „An diesem Tag hatten sich mehr als 2000 Bewohner der Stadt und aus dem Umland vor dem Ribnitz-Damgartener Stadtkulturhaus versammelt, um Rechenschaft von den Vertretern der Stadt und des Kreises zu fordern. Es war die erste große Demonstration in Ribnitz-Damgarten.“ Diese hatte großen Eindruck auf diejenigen gemacht, die zu diesem Zeitpunkt noch das Sagen hatten. Einige Tage später, am 26. Oktober, meldeten sich der damalige Rat der Stadt und die Vorsitzenden der ständigen Kommissionen der Stadtverordnetenversammlung in der OSTSEE-ZEITUNG zu Wort und räumten ein, dass „Schönfärberei und Glattmacherei“ einen Widerspruch zwischen „Propaganda und Wirklichkeit befördert“ hätten. Zu diesem Zeitpunkt glaubten die Verantwortlichen noch, dass die „überwiegende Mehrheit der Bevölkerung am sozialistischen Weg festhalten will“. Doch mit dieser Einschätzung lagen sie völlig falsch, wie sich nur wenige Wochen später zeigen sollte.

Unvergesslicher Abend in der Marienkirche

Die Ausstellung erinnert auch an den 9. Oktober 1989. Es war ein besonders wichtiges Datum in der Umbruchzeit in Ribnitz-Damgarten, denn an diesem Abend hatten sich etwa 90 Menschen in der Stadtkirche St. Marien versammelt. Von dem damaligen Pastor Hans Christian Roettig gab es brandaktuelle Informationen über die Vorgänge in Berlin. Dieser hatte sie aus erster Hand bekommen, da sein Schwager, Sebastian Pflugbeil, zu den führenden Köpfen des Neuen Forums in Berlin gehörte. Einer der Teilnehmer, Hans-Friedrich Fischer, schrieb über diese Zusammenkunft: „Der unvergessliche Gesprächsabend gestaltete sich zum Auftakt für alle folgenden friedlichen revolutionären Ereignisse in Ribnitz. Wie ein Lauffeuer breitete sich die Kunde vom 9. Oktober aus.“

Am 23. Oktober versammelten sich mehr als 2000 Ribnitz-Damgartener vor dem Stadtkulturhaus. Quelle: Ernst Fischer

Die Ausstellung erinnert weiterhin an die großen Demonstrationen, die zur SED-Kreisleitung in der damaligen Friedrich-Engels-Straße (heute Ulmenallee) führten und auf denen die Menschen forderten, das Haus an die Mitarbeiter des Gesundheitswesens zu übergeben. Thematisiert werden auch die ersten Proteste gegen den sowjetischen Flugplatz auf Pütnitz.

Von Edwin Sternkiker