Cartoonair am Meer - Darum gehen Ausstellungsmacher und Verlagsgründer in Prerow in die Knie

Am 19. Juni beginnt das 14. Cartoonair am Meer in Prerow. Wolfgang Kleinert und Dieter Schwalm haben aus etwa 1500 Einsendungen rund 260 Cartoons dafür ausgewählt. Nach diesen Kriterien sind sie dabei vorgegangen.