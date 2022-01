Wustrow

Der Steinbock begleitet uns als Sternzeichen vom 22. Dezember bis zum 20. Januar im neuen Jahr. Glaubt man den Deutungen seines Charakters im Horoskop, so ist er „ein ernsthafter Mensch, ein Realist, dem Klarheit und Sicherheit über alles geht. Überschwang ist ihm fremd. Zielstrebig geht er durchs Leben, das für ihn gleichbedeutend ist mit dem Erfüllen von Aufgaben.“ Im Fischlandhaus zu Wustrow wartet eine ungewöhnliche Ausstellung mit rund 50 Bildern der Künstlerin Zipora Rafaelov auf die Besucher. Sie entstand in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Ahrenshoop und wurde von der Kunstwissenschaftlerin Dr. Katrin Arrieta kuratiert.

Vollbusige Steinkopffrau

Eine zwölfteilige Bildserie zu den Tierkreiszeichen ist titelgebend für „Sternstunde – Papierschnitte“. Es sind ausschließlich Frauen, die in flippigen Kleidern mit den üblichen Attributen posieren. Somit ist das kosmologische System ein wenig durcheinandergeraten. In dem Bild „Sternstunde – Steinbock“, 2016, Tusche/Pergament – geschnitten, geht die vollbusige Steinbockfrau sehr selbstbewusst mit Netzstrümpfen, lockigen langen Haaren und Speer in der linken Hand ins neue Jahr.

Lola, 2020/2021, Tusche/Pergament – geschnitten, von Zipora Rafaelov Quelle: Elke Erdmann

Zipora Rafaelov hat israelische Wurzeln. Sie wurde 1954 in Be’er Scheva, was Stadt der sieben Brunnen heißt, in der Nähe der Negevwüste im Sternzeichen Steinbock geboren. Die Jüdin mit den kräftigen schwarzen Haaren und braunen Augen studierte in Tel Aviv zunächst einige Semester Journalismus, Ökonomie und dann Kunst. „Das war noch ein Tasten und Suchen.“ 1981 verlagerte sie ihren Lebensmittelpunkt nach Düsseldorf, ging zum Studium an die dortige Kunstakademie in die Grafiklasse von Professor Rolf Sackenheim, wechselte zur Professorin Beate Schiff, die Bildhauerei und Zeichnen lehrte, wurde ihre Meisterschülerin und schloss mit dem Diplom für Bildhauerei ab. Danach studierte sie weitere Semester beim Bildhauer Michael Bothe. Insgesamt so viele Jahre Kunst wir ihre Geburtsstadt Brunnen hat.

Den Hauptstrang ihrer Arbeiten bilden Papierschnitte. Diese Technik beherrscht sie und führt sie phantasievoll aus. „Nach einer zeichnerischen Vorarbeit mit Pinsel und Tusche auf transparentem Papier schneidet sie mit dem Skalpell zuerst an dem entworfenen Motiv entlang, dann frei die Bildstruktur heraus.“ Dafür sind eine sichere Hand und Konzentration nötig, denn ein Korrigieren ist nicht möglich.

„Black Is Beautiful #2“

Sie Skulptur „Black Is Beautiful #2“, 2018, Kunststoff, von Zipora Rafaelov. Quelle: Elke Erdmann

Ihre Motive und Anregungen findet Zipora Rafaelov in der Natur. Algen vom Meer, Wellen, Rundungen, fließende Linien, florale Fragmente und Vögel wie in der Reihe „Magic Forest – Peacock“, Pfau, 2020, Pergament geschnitten. All das bringt sie in ihre filigranen Bildwelten hinein. Sie sind sanft, versponnen und grafisch interessant. Die Künstlerin fixiert sie in Holzrahmen zwischen zwei Plexiglasscheiben.

In geringem Abstand zur Rückwand eines Rahmens und gut ausgeleuchtet werfen die geschnittenen Gebilde Schatten, die sehr wirkungsvoll dreidimensional erscheinen. Aus ihrer bildhauerischen Arbeit stellt sie die kleine Figur „Black Is Beautiful #2“, 2018, vor. Die Schöne aus schwarzem Kunststoff umhüllt ein durchsichtiges gespinstartiges Gewand.

Ihre Frauenfiguren verkörpern alle die biblische Eva, die auf beschämende Weise mit ihrem Sündenfall das Paradies ins Wanken brachte. „Deshalb sind die Figuren eingebettet in pflanzliche Ornamente. Man kann sie nicht sofort sehen“, erklärt die Künstlerin. In der hohen Diele findet sich die „Sonnenanbeterin“, 2007, Tusche/Pergament – geschnitten. Sie verbirgt sich in einem Labyrinth aus Blüten und Zweigen.

Sonnenanbeterin, 2007, Tusche/Pergament – geschnitten, von Zipora Rafaelov. Quelle: Elke Erdmann

Nur ein Ausschnitt des 113 × 90 cm großen Bildes „Ron“, 2012, Papierschnitt und Tusche, gelangte auf die Einladungskarte. „Der Titel steht für einen hebräischen Jungennamen, der ‚Freude‘ bedeutet.“ Es ist spannend, diese seltene Kunst zu betrachten. So schrieb eine Besucherin in das Gästebuch: „Eine Sonnenstunde draußen, eine Sternstunde im Fischlandhaus. Es sind ganz reizvolle Formen, bizarr und sinnlich – zauberhaft aus einer anderen Welt.“

Die Ausstellung geht bis zum 27. März 2022. Geöffnet, so erlaubt, Mo., Di. 10–12 Uhr und 14–17 Uhr, Do. 10–12 und 14–18 Uhr. Fr.–So. und an Feiertagen 11–16 Uhr.

Von Elke Erdmann