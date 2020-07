Ausstellung in der Dorfkirche Langenhanshagen: Künstler malt bedrohte Arten

Langenhanshagen

Es sind vor allem Radfahrer, die sich zur Dorfkirche nach Langenhanshagen „verirren“ und auf die Ausstellung in der Feldsteinkirche aufmerksam werden. Seit Sonnabend ist der Künstler Jesko Donst täglich von 13 bis 18 Uhr vor Ort und präsentiert seine Werke – Textildesign, Aquarelle, Kacheln und Illustrationen.

Die Ausstellung können Besucher noch bis zum 2. August besuchen. „Es waren schon 160 Leute hier“, berichtet der Künstler am Dienstag. „Mit so einer Resonanz hätte ich nicht gerechnet. Viele Radfahrer halten hier an, weil der Ort so anziehend ist.“

„Eine Ehre hier auszustellen“

Dass er in dieser wunderschönen mittelalterlichen Kirche seine Kunstwerke präsentieren darf, freut den gelernten Porzellanmaler. „Es ist für mich eine große Ehre. Der Ort ist wirklich ganz besonders“, sagt Jesko Donst.

Die Werke von Jesko Donst können noch bis zum 2. August in der Dorfkirche in Langenhanshagen besichtigt werden. Quelle: Anika Wenning

Gelernt hat er sein Handwerk in Meißen und an der Königlichen Porzellan-Manufaktur in Berlin. „Die Herausforderung an der Porzellanmalerei ist es, die Farbe mit weichen Übergängen aufzutragen. Wenn man die Farbe zu dick aufträgt, kann sie im Ofen abplatzen. Man muss ganz behutsam vorgehen“, sagt der freischaffende Künstler, der in Wolshagen bei Richtenberg lebt.

Künstler malt bedrohte Arten

Doch nicht nur die Porzellanmalerei ist mittlerweile sein Steckenpferd. Jesko Donst malt unter anderem auch Bilder und Illustrationen. „Ich war auch ein paar Jahre in Brasilien und habe dort unter anderem für eine Zeitschrift Illustrationen gemacht“, berichtet er. Besonders häufig und gern zeichnet er bedrohte oder bereits ausgestorbene Arten. Vor allem die heimische Tierwelt bildet er gerne ab. So hat der Künstler auch ein Kinderbuch illustriert, das heimische Vögel zeigt.

Der Eintritt zu der Ausstellung in der Feldsteinkirche in Langenhanshagen ist frei. Besucher müssen in der Kirche einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

