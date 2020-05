Ausstellungen abgesagt: Dändorfer Künstlerin nimmt’s gelassen

Dändorf

Ruhig und beschaulich ist es in Dändorf. Die sangeskundige und musikbegabte Künstlerin Antje Fretwurst-Colberg pflegt die Geselligkeit mit Freunden, die sie gern bewirtet. Sie spielt Gitarre und singt im Alt in der Fischländer Kantorei. Drei Ausstellungen waren dieses Jahr für sie geplant. Die erste mit dem Titel „Antje Fretwust-Colberg Meisterin der Grafik – Der Künstlerin zum 80. Geburtstag“ sollte am 3. April im Fischlandhaus Wustrow eröffnet werden, die zweite mit Hinterglasmalerei in der Galerie im Kloster zu Ribnitz am 26. April und die dritte mit Ölmalerei aus sechs Jahrzehnten am 10. Mai im Kunstkaten Ahrenshoop ist spannend „Der Sturz der wilden Rosen“ überschrieben.

Dass sie vorerst nicht gezeigt werden, schmerzt schon ein bisschen. „Aber es gibt viel Schlimmeres, richtige große Dramen in der ganzen Welt, die durch das Coronavirus sehr verändert wurde.“ Mit dem Blick auf alles Blühende im Garten sagt die Künstlerin: „Also, es ist hoffnungsvoll.“ Anlässlich ihres 80. Geburtstages am 5. Mai schaut die OZ einmal das Lebenswerk von Antje Fretwurst-Colberg.

Seit 1997 in Dändorf

„Die Köstliche von Charneux“, ein uralter Birnbaum im Garten des Künstlerpaares Fretwurst in Dändorf. Quelle: Elke Erdmann

Es ist, als ginge man bei ihren Bildern durch einen tropischen Garten – etwa auf der Schmetterlingsinsel Guadeloupe. Exotisch muten ihre Blumenbilder an, die sie durch die alte Technik der Hinterglasmalerei in üppiger Fülle und in betörenden Farben entstehen lässt. Ihre Bilderwelt schöpft sie phantasievoll aus den vielen Stillleben in ihren Wohn-Arbeits-Räumen und aus dem Garten am Haus in Dändorf, das 1997 für das Künstlerpaar Antje Fretwurst-Colberg und Friedrich Wilhelm Fretwurst Lebensmittelpunkt wurde. Das 1902 gebaute Großelternhaus Fretwurst, ein Kniestockhaus, mit unveränderten stimmigen Proportionen, steht nahe am „Historischen Salzhafen“, wo das aus Bad Sülze kommende Salz in Dändorf anlandete und weiter auf dem Landweg nach Dierhagen zur Ostsee gebracht wurde, um es weiter zu verschiffen.

Was die Jahreszeiten bringen, trägt der Garten. Da blühen im Frühling Hyazinthen und Magnolien, ein wilder Apfelbaum treibt weinrote Blätter und rote Blüten. Ein uralter Birnbaum, ein Zwiesel, hat zwei Kronen führende Stämme, die v-förmig auseinandergehen. Ein Sinnbild für das Ehepaar, das eng verwurzelt beieinander lebt und arbeitet und sich genügend Raum gibt. Das Atelier durchzieht eine imaginäre Grenze mit zwei Staffeleien, am großen Tisch treffen sich die beiden Künstler zum Tee und zu Gesprächen.

„Wie ein kostbarer Teppich“

Als die Galerie im Kloster Ribnitz 2010 einen Ausschnitt der Malerei und Grafik des umfangreichen Werkes der Künstlerin zeigte, erschien dazu ein Katalog mit einem Beitrag der Kunstwissenschaftlerin Dr. Katrin Arrieta, den sie „Wie ein kostbarer Teppich“ überschrieb. Sie sagte damals in ihrer Laudatio, dass „die Bilder vor allem eins bezeugen: Spürsinn und ein tiefes Verständnis für Ästhetik und Dramatik des einfachen, schuldlosen Lebens.“ Jetzt erschien in Buchform ein schön gestalteter Katalog.

Da ist in den Bildern ein Leuchten, ein Blühen in Farben, die das Herz erfreuen. Die Künstlerin malte den „Frühling unterm alten Birnbaum mit Cecile und Magnolien“, 2009. Die Katze ruht unter der Blütenpracht, schaut den Betrachter an. Und da ist dieser zauberhafte „Strauß in weißer Krakeleé-Vase“, eine Hinterglasmalerei-Collage. Apart wirkt der „Salomonsiegel und Hühnergott“, zart aquarelliert hinter Glas. Ihr „Geburtstagsstrauß mit afrikanischer Maske“, 2013, ist zauberhaft gemalt.

Die Bilder sind Ausdruck einer reifen schönen Frau, die mit der Natur lebt und sie sinnreich dem Betrachter vor Augen führt. Der Künstlerin geht es immer um die Qualität ihrer Malerei, um Komposition, Spannung, Linien, Flächen, Farben, Raum, auch um Dissonanzen.

Hamburg – Sanitz – Berlin

Antje Colberg, Tochter des Malers Willy Colberg, wurde am 5. Mai 1940 geboren und wuchs mit der Kunst in Hamburg auf. Noch vor dem Mauerbau absolvierte sie im mecklenburgischen Sanitz das Abitur, studierte an der Universität Greifswald Kunsterziehung, wo sie Friedrich Wilhelm Fretwurst kennenlernte. Das Paar heiratete 1961, im selben Jahr wurde Sohn Jan geboren. Beide studierten Malerei und freie Grafik mit Diplom an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Dort begegneten sie der Zeichenkunst von Arno Mohr und der Lehre des im Expressionismus verwurzelten Fritz Dähn. Nach dem Erstgeborenen kamen 13 Jahre später die Zwillinge Hinnerk und Benjamin zur Welt. „ Friedrich hat voll mitgezogen und sich gleichermaßen um die Kinder gekümmert. Ich hatte wie er Zeit zum Arbeiten.“

Drei Jahrzehnte lebte die Familie Fretwurst in Berlin. Inspiriert durch das Buch „ Berlin Alexanderplatz“ von Alfred Döblin, der die Geschichte des Zement- und Transportarbeiters Franz Biberkopf erzählt, schuf Antje Fretwurst-Colberg eindrucksvolle Radierungen. Der Roman spielt Ende der 1920er Jahre im Berliner Osten, doch fand man „die städtische Atmosphäre noch 1979 in den Straßen und Höfen, als ich dort zu zeichnen begann.“ Nach den Skizzen entstanden die Radierungen und Aquatinten. Es sind meisterhafte Blätter: „Franz Biberkopf tanzt wieder“, „Franz und Eva im Café“, nicht allein, aber verloren miteinander und „Hofeinfahrt mit Pförtner“, 1980. Sie vermitteln das berlinische Milieu des Romans: „Und durch den Türspalt drüben schon wieder olle Häuser, die wimmelnden Menschen, die rutschenden Dächer.“

Von Elke Erdmann