Auszeichnung für die Grande Dame des Barther Theaters

Wirklich geschafft hat man oder frau es ja erst dann, wenn Namen nicht mehr genannt werden, weil die Initialen genügen. In einer Reihe mit Berühmtheiten wie TV-Bösewicht „JR“ (Ewing) aus Dallas oder dem ebendort erschossenen US-Präsidenten „JFK“ ( John Fitzgerald Kennedy) steht in Vorpommern „HW“. Vor über 90 Jahren als Helga Wienhöfer in Brandenburg geboren, entwickelte sich die Schauspielerin ab 1999 an der Barther Bodden-Bühne über „die Wienhöfer“ zur gefeierten Grande Dame, die von allen nur noch respektvoll „HW“ genannt wird - und das alles ohne abgeschlossene Qualifikation oder ordentliches Zertifikat.

Diesem Zustand zumindest konnte am Freitagabend abgeholfen werden: Die vielleicht langjährigste und älteste „Schauspielschülerin“ der Republik erhielt ihr persönliches „Elevinnen-Brett, das die Welt bedeutet“ und den Einstieg in die Ausbildung markiert, und zugleich auch schon ihr „ Abschlusszeugnis“ der Vorpommerschen Landesbühne aus der Hand von Martin Schneider. Jetzt sei sie auf dem Arbeitsmarkt noch besser vermittelbar, schmunzelte der Intendant und Regisseur. Im 20. Jahr ihres Bestehens lud die Barther Bodden-Bühne zu einem „Theater-Kessel Buntes“ ein, um einen launigen Blick zurückzuwerfen und die Gäste „mit Pauken und Trompeten“ auf die 21. Spielzeit einzustimmen.

Bürgermeister ging baden

Wolfgang Bordel (v. l., ehemaliger Intendant), Schauspielerin Helga Wienhöfer und Mathias Löttge (ehemaliger Barther Bürgermeister) sprachen über die Anfänge des Theaters. Quelle: Susanne Retzlaff

Musikalisch umrahmten die Studenten Fabienne und Janco mit Gesang und Gitarre den Abend. Ganz gegen den Trend nach der Wiedervereinigung habe man 1999 in Barth ein Theater aufgemacht, so Schneider. Am Anfang waren die Vineta-Festspiele, erinnerte sich der damalige Intendant Dr. Wolfgang Bordel an erste Proben in der Zuckerfabrik, eine schwimmende Bühne im Bodden, ein flugs rekrutiertes Amateur-Ensemble und einen geneigten Bürgermeister, der sich in Skakespeare-Manier als „Prügelknabe“ in die Inszenierungen einbauen ließ. „Einmal ist Mathias Löttge dabei wirklich baden gegangen“, verriet Bordel. Der ehemalige Bürgermeister konterte mit einem legendären Ausruf des Regisseurs. Weil vom benachbarten Mittelaltermarkt immer wieder ein Lamm ins Stück blökte, hatte der laut um Hilfe gerufen: „Wer erwürgt dieses Schaf?“

Und natürlich hatte sich auch „WH“, damals Leiterin des Kulturhauses, für die erste Ausgabe der Vineta-Festspiele als Komparsin gemeldet – und eine Hauptrolle bekommen. Männlein und Weiblein haben sich gemeinsam in der Kneipe umgezogen und seien dann durch den Hafen zur Bühne gegangen, schmunzelte sie und fragte sich: „Wo bin ich da bloß hingeraten?“ - Abenteuer, Spaß, Heimat, Familie und ungewöhnliche Wendungen verbinden ehemalige Eleven der Barther Bodden-Bühne mit ihrem ersten Theater, da sie, gute Nachrichten, engagiert und in ihren Engagements unabkömmlich waren, grüßten sie per Video.

Ein Vorgeschmack auf die Spielzeit

Martin Schneider und Anna Jamborsky (Weihnachtsgans Auguste) mixen Cocktails. Quelle: Susanne Retzlaff

Weißes Federvieh beißt in Plasteveilchen, ein schwarzes Duett erklingt für den dreibeinigen Landvermesser und Modern Talking packt den Instrumentensatz aus, das Publikum klatscht mit - das Ensemble der Vorpommerschen Landesbühne servierte leckere Häppchen aus „Weihnachtsgans Auguste“ ( Anklam, Barth, Zinnowitz), „Was Ihr wollt“ ( Zinnowitz), „Das Schloss“ ( Anklam, Zinnowitz) und „Ich will Spaß“ ( Zinnowitz). Der Sekt für jeden, der eines der Stücke erriet, die in der kommenden Spielzeit übernommen werden, war schnell verteilt. Gut, dass Anna Jamborsky als köstliche Auguste später ihre Gänsetränke eröffnen sollte, um mit Martin Schneider frischgemixte Cocktails zu verteilen: „Stirb, Limette!“ lispelte sie und kombinierte Apfel, Tonic oder Waldmeister mit Gin und Sekt zu unwiderstehlichen „Greenies“.

Ungewohnte Einblicke in ihre schauspielerische Entwicklung erlaubten Elevin Jennifer mit ihrem Monolog als „Chantal“ und Magier Maximilian Stenzel, den der kleine Nils im Publikum auf eine ganz harte Probe stellte, nachdem er Farbe in ein Malbuch und ein „Nein“ in die Gedankenwelt von Adriana pusten ließ.

Ein Stück über die Flucht in den Westen

In dem Stück „Blaue Grenze“ geht es um eine Flucht von Warnemünde über die Ostsee Richtung Westen. Quelle: Susanne Retzlaff

Zu den Neuigkeiten aus dem bunten Theaterkessel wird es ein Stück über eine Flucht von Warnemünde über die Ostsee Richtung Westen geben, Hanna und Andreas haben lange trainiert, nun überwinden sie die „Blaue Grenze“ und schwimmen durch die Nacht. Der Spielclub, eine neue Abteilung der Amateure, hat sein Restaurant eröffnet. Dort wird all das Wirklichkeit, was man bisher für einen Witz hielt.

„Der Abend war super, klasse, dass es hier ein Theater gibt“, fasst Gerhard Theis zusammen, seitdem er in Barth lebt, regelmäßiger Gast der Bodden-Bühne. Er mag die familiäre Atmosphäre, in der das Publikum immer wieder in das Geschehen einbezogen wird. „Wir sind hier nie enttäuscht worden, man muss sich aber auch auf ein Stück einlassen können.“

Das ist los im Barther Theater 23. Oktober Leipziger Pfeffermühle in Barth; 27. Oktober 15 Uhr Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete 2. November19.30 Uhr und 4. November 9 Uhr Was ihr wollt!; 16. November 19.30 Uhr Effi Briest; 20. November 19.30 Uhr Wladimir Kaminer - Liebeserklärungen

