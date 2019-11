Dierhagen

Ein Auto hat am Donnerstagmorgen in Dierhagen gebrannt. Alarmiert wurde die Feuerwehr des Ostseebades gegen 8.10 Uhr. Beim Eintreffen am Unglücksort im Boddenweg in Dierhagen-Dorf hatten die Eigentümer des Fahrzeugs das Feuer bereits weitgehend unter Kontrolle gebracht. Die Feuerwehr übernahm Nachlöscharbeiten und klemmte die Batterie des Fahrzeugs ab. Es entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Als Ursache wurde seitens der Freiwilligen Feuerwehr Dierhagen ein technischer Defekt vermutet.

Von Timo Richter