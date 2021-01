Auto prallt gegen Bäume: Zwei Schwerverletzte bei Unfall bei Born am Darß

Born am Darß

Ein 69 Jahre alter Autofahrer und seine Beifahrerin sind bei Born am Darß ( Landkreis Vorpommern-Rügen) mit ihrem Auto gegen zwei Alleebäume gekracht und dabei schwer verletzt worden.

Das Auto fuhr am Samstagmittag auf der Landesstraße 21 in Richtung Wieck am Darß, als es nach rechts von der Straße abkam, wie die Polizei mitteilte. Anschließend prallte der Wagen erst gegen einen Baum, dann gegen einen anderen.

Der Fahrer und seine 67 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden im Krankenhaus behandelt. Die Unfallursache war auch am Sonntag zunächst noch unbekannt.

Von RND/dpa