Tribsees

Die Autobahn 20 wird auf dem Teilstück westlich der Trebeltalbrücke zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Bad Sülze am Mittwoch, 11. August, in der Zeit von 7 bis 20 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt.

Grund dafür seien weitere Bauarbeiten in diesem Bereich, teilte die Autbahn GmbH des Bundes mit. Der Verkehr werde über die Landesstraßen 19 und 23 umgeleitet. Mit Behinderungen sei zu rechnen.

Das beauftrage Bauunternehmen plane das Betonieren mehrerer Teilbereiche der neu zu errichtenden Bodenplatte. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse kann das nur von der verfügbaren Fahrbahn aus durchgeführt werden. Außerdem wird der zum Brückenbau eingesetzte Kappenschalwagen abgebaut und abtransportiert. Diese Arbeiten werden mit einem Mobilkran ebenfalls von der verfügbaren Fahrbahn aus durchgeführt.

Von OZ