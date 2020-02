Ribnitz-Damgarten

In der Nacht vom 30. auf den 31. Januar wurde in Ribnitz-Damgarten Am Nettelrade (Gewerbegebiet West) ein schwarzer Transporter von Typ VW T6 (Highline) gestohlen. Angezeigt wurde der Diebstahl am 1. Februar. Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen NVP-ZZ 13. Der Wert des entwendeten Transporters wird laut Polizei auf etwa 50 000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821/8750 zu wenden. Hinweise werden auch von der Internetwache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de oder auch von jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

