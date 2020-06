Autofahrer mit Alkohol im Blut gestoppt

Bad Sülze/Altheide

Am späten Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch sind zwei Autofahrer mit Alkohol im Blut erwischt worden. Gegen 22.55 Uhr wurde ein 50-jährige Bad Sülzerin in Bad Sülze von der Polizei kontrolliert. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,84 Promille. Das gerichtsfeste Evidentialgerät auf dem Revier ergab einen Wert von 0,38 Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft. Damit war der Grenzwert von 0,25 Milligramm überschritten. Die Polizei fertigte eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, untersagte die Weiterfahrt und informierte die Führerscheinstelle.

Ein 62-jähriger Mann wurde in Altheide gestoppt. Das Atemalkoholgerät zeigte bei dem Ribnitz-Damgartener 0,8 Promille, das Evidentialgerät auf dem Revier genau 0,25 Milligramm pro Liter an. Auch hier fertigte eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, untersagte die Weiterfahrt und informierte die Führerscheinstelle.

Beiden droht nun eine Strafe von mindestens zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei, ein zweimonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

Von Robert Niemeyer