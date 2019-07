Ribnitz-Damgarten

Zwei Autofahrer, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen gefahren sind, hat die Ribnitz-Damgartener Polizei am Wochenende gestoppt. In Damgarten in der Straße Am Sportplatz hielten die Beamten demnach gegen 10 Uhr einen 31-jährigen Ribnitz-Damgartener an. Der Vortest reagierte positiv auf die Einnahme von Amphetaminen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Bereits am Freitagnachmittag war eine 23 Jahre alte Frau auf dem Rewe-Parkplatz in Ribnitz kontrolliert worden. Sie hat laut Polizei angegeben, am Abend zuvor einen Joint geraucht zu haben. Der Vortest reagierte positiv auf THC und Kokain. Auch ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Ebenfalls wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

In beiden Fällen fertigte die Polizei eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Den beiden drohen eine Geldstrafe von mindestens 500 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

Robert Niemeyer