Ribnitz-Damgarten

Das Ausweichen vor Wild ist einer 18 Jahre alten Autofahrerin am Donnerstag zwischen Camitz und Plenin im Landkreis Vorpommern-Rügen zum Verhängnis geworden. Das Auto kollidierte mit einem Straßenbaum und überschlug sich. Die Fahrerin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Rostock geflogen werden musste.

Auto überschlägt sich nach Baumkollision

Wie die Polizei mitteilt, befuhr die 18-Jährige mit ihrem Pkw Skoda Fabia die Kreisstraße 6 aus Richtung Camitz kommend in Richtung Plennin. Als plötzlich ein Reh vor ihr auf der Fahrbahn war, versuchte sie diesem auszuweichen. Hierbei verlor sie die Kontrolle über das Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Von dort wurde der Wagen wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wobei sich das Fahrzeug überschlug.

Kreisstraße eine Stunde voll gesperrt

Die schwer verletzte Fahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Rostock geflogen und dort stationär im Krankenhaus aufgenommen. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 2700 Euro geschätzt. Wie die Polizei weiter informiert, war die Kreisstraße während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Von OZ