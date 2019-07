Ahrenshoop/Dierhagen

In Ahrenshoop und Dierhagen sind am Donnerstag zwei Autos aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, war im Boddenweg in Ahrenshoop ein Dacia aus Dresden abgestellt. Gegen 17.30 Uhr wurde bei der Polizei gemeldet, dass die Seitenscheibe des Wagens zerschlagen worden war. Im Auto lag ein Rucksack, in dem sich unter anderem eine Brieftasche mit Bargeld, EC-Karte und Ausweisdokumenten befand. Der Rucksack wurde gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Am selben Tag wurde der Polizei gegen 19 Uhr gemeldet, dass in der Ahornstraße die Scheibe eines Pkw aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark zerschlagen wurde. Aus diesem Auto wurde eine Jacke gestohlen. Der Schaden hier: insgesamt rund 310 Euro.

Die Täter entkamen in beiden Fällen unerkannt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Wer etwas zu den Sachverhalten mitteilen kann, kann dies im Ribnitz-Damgartener Polizeirevier unter Telefon 03821-8750, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.detun.

Gerade in den Urlaubsmonaten steigt in den Urlaubsgebieten die Zahl der Auto-Aufbrüche. Die Polizei rät, keine Wertgegenstände im Auto zu lassen.

Robert Niemeyer