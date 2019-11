Dierhagen

Am Sonntag haben bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz am Strandübergang 5 an der Landesstraße 21 bei Dierhagen zwei Autos aufgebrochen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Ein Ehepaar aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim stellte demnach seinen Opel gegen 9.45 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als der Mann und die Frau gegen 10.20 Uhr zum Pkw zurückkehrten, stellten sie fest, dass die Heckscheibe eingeschlagen wurde. Aus dem Kofferraum entwendeten der bzw. die Täter eine Handtasche mit Wertsachen (Bargeld, Mobiltelefon sowie diverse Papiere). Der Schaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf etwa 1000 Euro.

Außerdem wurde bei einem VW einer Frau aus Schleswig-Holstein im gleichen Tatzeitraum die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Gestohlen wurde ein Rucksack mit Wertsachen (Bargeld, iPad und diverse Papiere). In diesem Fall beläuft sich der entstandene Schaden auf etwa 1500 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821/8750 oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von Robert Niemeyer