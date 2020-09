Barth/Bad-Sülze/Zingst

Es sollte ein großes Festwochenende werden. In Barth sollte das Stadtfest stattfinden, in Bad Sülze das 40. Dahlienfest. Doch dann kam die Corona-Krise. Und bereits frühzeitig waren diese Großveranstaltungen abgesagt worden.

Dank der Corona-Lockerungen sind mittlerweile wieder kleinere Veranstaltungen möglich. Und so wurden in der Vinetastadt und in der Salzstadt Corona-Alternativen zum eigentlichen Fest organisiert. Die OZ hat einmal vorbeigeschaut, wie es war.

Gartenfest für Dahlien-Fans

„Es haben so viele Menschen angerufen und gefragt, ob das Dahlienfest stattfindet“, erklärte am Samstag Christian Pauli, Leiter des Salzmuseums in Bad Sülze. Und weil die Befürchtung im Raum stand, einige Dahlienfest-Fans zu enttäuschen, entschieden sich Pauli und sein Team, ein kleines Gartenfest auf die Beine zu stellen.

In entspannter Atmosphäre genossen zahlreiche Menschen die beiden Veranstaltungstage im Museumsgarten. Das neue Gradierwerk tröpfelte vor sich hin, es gab Live-Musik, einen Kuchenstand, Gegrilltes und Getränke. Im Museumsgarten blühten die Dahlien.

Der Museumsgarten des Bad Sülzer Salzmuseums war anlässlich des Blumenfestes geöffnet. Quelle: Robert Niemeyer

Erst zehn Tage vor zuvor war das Hygienekonzept abschließend genehmigt worden. „Es ist ein wenig aufwendiger als beim Dahlienfest“, so Christian Pauli. Ein separater Ein- und Ausgang, maximal 600 Menschen gleichzeitig auf dem Gelände, Kontaktverfolgungsliste, regelmäßige Desinfektion von Bänken und Tischen. „Und es scheint hinzuhauen“, freute sich Pauli.

Groß beworben wurde das Blumenfest im Vorfeld nicht. „Wenn hier die Massen wie beim Dahlienfest gekommen wären, hätten wir das nicht unter Kontrolle bekommen“, so Pauli. Es sei vor allem darum gegangen, den Menschen zu zeigen, „dass wir wieder da sind“. Die Besucher seien dankbar gewesen, dass endlich wieder eine Veranstaltung in der Stadt stattfindet. „Ich finde es schön. Ich bin auch immer beim Dahlienfest. Es ist toll, dass trotzdem etwas auf die Beine gestellt wurde“, sagte beispielsweise Ute Frase aus der Nähe von Richtenberg, die sich von Dahlienkönigin Katharina Werner durch den Dahlien-Garten führen ließ.

Musik und historische Denkmäler

Der Spielmannszug des SV Motor Barth unterhielt die Gäste auf dem Marktplatz. Quelle: Volker Stephan

Am Ende war aus der Verbindung des Tages des offenen Denkmals und der als Ersatz gedachten Veranstaltung „Barther Herbstzauber“ doch noch ein kleines Stadtfest geworden. Die Möglichkeit, den Besuch historisch bedeutsamer Einrichtungen mit einem hauptsächlich von Barthern gestalteten Unterhaltungsprogramm und kulinarischen Genüssen zu verbinden, zog nach der langen Corona-Ruhe viele der veranstaltungsverwöhnten Barther in die Innenstadt.

Walking Acts beim Barther Herbstzauber: Neptun und seine kleine Nixe Nereide. Quelle: Volker Stephan

Musik und Kleinkunst waren allgegenwärtig - beginnend mit einem Platzkonzert und dem anschließenden Umzug des Spielmannszuges der SV Motor über ein Musikprogramm der Familie Dressler bis hin zu einem als Neptun verkleideten Stelzenläufer in Begleitung einer Nixe. An Ständen vor Geschäften zogen neben Informationen und Sonderangeboten auch kunsthandwerkliche Erzeugnisse bzw. kulinarische Kostproben die Aufmerksamkeit auf sich.

Während beispielsweise auf dem Marktplatz neben fest etablierten Gastronomen auch die Feuerwehr und die Brauerei einen Stand mit Deftigem betrieben, kamen Leckermäuler am Kuchenbuffet des Kirchbauvereins auf dem südlichen Kirchhof auf ihre Kosten. Die eigentlichen Stars des Nachmittags waren aber die historischen Gemäuer und da besonders jene, die für gewöhnlich nicht zugänglich sind.

Shantychortreffen: 190 statt 350 Zuhörer

Das 22. Zingster Shantychortreffen zu Ehren der Heimatdichterin Martha Müller-Grählert fand zwar bei schönstem spätsommerlichen Wetter, dafür aber ebenfalls unter den einschränkenden Bedingungen der Corona-Landesverordnung statt. Statt der üblicherweise 350 durften nur 190 Zuschauer das Geschehen auf der Freilichtbühne mit ihren Stuhlreihen auf Abstand verfolgen.

Der Gastgeberchor "De Prerow Stromer" auf der Zingster Freilichtbühne. Quelle: VS

Der Eintritt war zwar frei, doch wurde der Zutritt über eine begrenzte Zahl von Plastikchips reguliert. Als Gastgeberchor durften wieder die „ Prerow Stromer“, unter denen auch einige Zingster singen, das Treffen eröffnen. Bis 19 Uhr folgten „De Klaashahns“ aus Warnemünde, die „Reriker Heulbojen“ sowie „De Prohner Hafengäng“ mit ihren Programmen.

Stadt wie üblich 350 gab es beim Shantychortreffen vor der Freilichtbühne in Zingst nur 190 Sitzplätze. Quelle: VS

Besonders gut kam beim vorwiegend älteren Publikum die jährliche Spendenübergabe der „ Prerow Stromer“ an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger an. Weil die Vertreter der Rettungsstationen Prerow und Zingst am traditionellen Übergabetermin im Januar nicht teilnehmen konnten, war die Übergabe publikumswirksam auf das Chortreffen verlegt worden. Die Seenotretter beider Stationen können sich über Schecks in Höhe von 300 Euro freuen. Das Geld stammt aus den Auftrittseinnahmen des Chores aus dem vergangenen Jahr.

Von Robert Niemeyer und Volker Stephan