Bad Sülze, Barth und Zingst: Schwere Zeiten für Karnevalisten

Bad Sülze/Barth/Zingst

Die Welt im Ausnahmezustand. Eine Schlagzeile, die vor ziemlich genau einem Jahr noch über ganz anderen Artikeln als über Berichten zur aktuellen Corona-Pandemie gestanden hätte. Die fünfte Jahreszeit – auch im sonst so nüchternen Norden erfreut sie sich großer Beliebtheit. Am Montag ist Rosenmontag. Und an diesem Wochenende wäre die Welt in den Faschingshochburgen der Region eine ganz andere gewesen, eine sehr viel buntere, ausgelassenere und fröhlichere. Doch auch der Fasching fällt der Corona-Pandemie zum Opfer.

Ganz oder gar nicht

Die Barther Narrenburg war im vergangenen Jahr immer ausverkauft. Quelle: Susanne Retzlaff

„Es ist traurig“, sagt Brunhild Wischnewski, Vorsitzende des Barther Carneval Clubs. Der BCC hätte normalerweise sechs Faschingsveranstaltungen an zwei Wochenenden gefeiert. „Unsere Höhepunkte im Winter. Wir vermissen das sehr“, sagt Wischnewski. Fasching in der Barther Narrenburg, immer ausverkauft, immer ausgelassene Stimmung, ein Jahr nach der letzten Party bleibt es in dieser Session still. „Wir hatten aber von vornherein nichts geplant“, sagt Brunhild Wischnewski. Bereits im Laufe des vergangenen Jahres, gerade mit Beginn des Herbstes, sei klar gewesen, dass der Fasching, wie man ihn kennt, in dieser Saison nicht gefeiert werden kann. „Ein Hygienekonzept ist beim Fasching nicht umsetzbar“, macht die BCC-Chefin deutlich, dass entweder ganz – also wie immer – oder gar nicht gefeiert wird.

Ähnliches hört man aus Bad Sülze. Der Bad Sülzer Faschingsclub hatte bereits ein Motto für die aktuelle Session, lange waren die Mitglieder optimistisch, vielleicht wenigstens im Februar zu feiern. „Wir haben uns aber relativ früh damit abgefunden, dass es nicht möglich ist“, sagt Paula Teske, Mitglied des Vorstandes und Medienverantwortliche des BFC. Die ausgefallene fünfte Jahreszeit tue sehr weh. Nicht nur die Faschingsveranstaltungen an sich, auch die Gemeinschaft während der Vorbereitungszeit. „Der Kontakt zu den anderen fehlt. Wir hätten jetzt die Deko für die Bühne gebaut. Wir vermissen uns alle sehr“, sagt Paula Teske.

Auch die Tanzgruppen könnten derzeit nicht zusammenkommen, um zu üben bzw. zu proben. Trotz fehlender Aktivitäten: Bislang seien jedoch keine Mitglieder aus dem Verein ausgetreten. „Wir nehmen unser Motto und unsere Ideen mit in die nächste Saison“, sagt Paula Teske, die hofft, dass die nächste Session wie gewohnt am 11. November starten kann. Bis dahin soll auch ein neues Bad Sülzer Prinzenpaar gefunden werden.

Der Gardetanz der Funken und der Prinzengarde des Bad Sülzer Faschingsclubs im vergangenen Jahr Quelle: Susanne Retzlaff

„Das macht alles sehr traurig.“

„Wir geben nicht auf“, sagt auch Christiane Kuhn. Voller Freude denkt sie an das vergangene Jahr zurück. „Zum Glück konnten wir unsere 35. Session noch groß feiern und zwar am 29. Februar“, erinnert sich die Vorsitzende des Carnevals-Clubs Zingst. Für die aktuelle Saison hatte auch der CCZ gar nicht erst groß die Planungsmaschinerie gestartet.

Kuhn glaubt allerdings auch nicht so recht daran, dass die fünfte Jahreszeit mit großem Brimborium im November eröffnet werden kann. „Wir hoffen auf den Februar“, sagt Kuhn. Auch der CCZ hatte frühzeitig Abstand von möglichen Veranstaltungen in dieser Session genommen. „Gerade Karneval lebt vom Berühren, vom Tanzen, von der Nähe“, sagt Christiane Kuhn. Auch sie glaubt nicht, dass ein Faschingsfest mit Hygienekonzept und Abständen möglich ist.

Die Mitglieder des Vereins hätten sich lange nicht getroffen. „Das macht alles sehr traurig“, sagt Kuhn, „wir wollen den Leuten Freude bringen. Ich hoffe, dass wir die schwierige Zeit überleben.“

Von Robert Niemeyer