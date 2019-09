Bad Sülze

Bei der Tafel in Bad Sülze regnet es rein. Am Dienstag, während der starken Regenfälle, tropfte es plötzlich durch die Decke. Die Auswirkungen seien laut Kerstin Dauer, Leiterin der Tafel, noch nicht allzu gravierend. An der Decke sei lediglich ein Wasserfleck mit einem Durchmesser von etwa 35 Zentimetern zu s...