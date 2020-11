Bad Sülze

50 Reifensätze sind vermutlich im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen in Bad Sülze (Vorpommern-Rügen) vom Gelände eines Autohauses Am Alten Bahndamm gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit, die nun nach Zeugen sucht.

Die Reifensätze waren in Containern gelagert, die insgesamt wohl einen Wert von 100 000 Euro haben. Die Polizei vermutet, dass eine professionelle Bande am Werk gewesen ist.

Nun werden Zeugen gesucht, die zum Beispiel verdächtige Geräusche oder Fahrzeugbewegungen in dem Bereich wahrgenommen haben. Wer etwas gesehen hat, wendet sich bitte an die Polizei in Ribnitz-Damgarten unter 03821 / 87 50, an die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Von OZ