Bad Sülze: Diese Bauvorhaben der Salzstadt werden teurer als geplant

Bad Sülze

Die langen Jahre der Haushaltskonsolidierung haben zu einem Investitionsstau geführt. Inzwischen kann die Salzstadt Bad Sülze wieder Mittel organisieren und Projekte anschieben, doch nun galoppieren die Baupreise davon. So holpert es nicht nur am Mühlenberg, sondern auch im Stadtsäckel, denn derzeit haben Kalkulationen aus verschiedenen Gründen eine besonders kurze Halbwertzeit.

Teure Überraschung: Boden muss ausgetauscht werden

Eine unangenehme Überraschung gab es in der Kurzen Straße, wo ein Parkplatz entstehen soll. Vorher stand auf der Fläche ein Haus und so meinte man, sparsamen Umgang mit öffentlichen Mitteln pflegend, auf ein Baugrundgutachten verzichten zu können. Dann aber stellte sich heraus, dass es sich dort doch um „problematischen Grund“ handelte, der bis in eine Tiefe von drei Metern ausgetauscht werden müsse. Mehrkosten im deutlich fünfstelligen Bereich drohen.

Schlichte Preissteigerungen treiben die Kosten für das Projekt „Eiskeller“ in sechsstellige Höhen. Für die in der Kellerstraße zerfallenden Mauern der historischen Ruine ist die Stadt in der Verkehrssicherungspflicht und hat eine schöne Idee entwickelt. In den wiederhergestellten Räumen sollen eine Dauerausstellung zur Stadtgeschichte und wechselnde Ausstellungen von Künstlern oder Vereinen stattfinden, eine besondere Beleuchtung soll für Aufmerksamkeit sorgen.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Entscheidung: Eiskeller oder Gänsemarkt?

Allerdings sind nun die Baukosten gestiegen. Mit 90 000 Euro wurde bisher gerechnet, jetzt sind daraus 130 000 Euro geworden. Notfalls müsse man das zweite Förderprojekt neben dem Eiskeller, die Umgestaltung des „Gänsemarkt“ zurückstellen, zog Bad Sülzes Bürgermeisterin Dr. Doris Schmutzer vor der Stadtvertretung in Erwägung.

Von Susanne Retzlaff