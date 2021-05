Bad Sülze

In Bad Sülze steht jetzt eine Nektar-Tankstelle, genauer gesagt in der Kleingartenanlage „Willi Braun“. Der Verein „Wir machen mehr“ aus Eixen hat die kleine Anflugstelle für Bienen mit Unterstützung der Town & Country Stiftung errichtet.

„Die große Artenvielfalt der Insekten und ihre enormen Leistungen für die Ökosysteme und unsere Gesellschaft sollen mit der blühenden Nektar-Tankstelle und dem Wildbienen-Häuschen erlebbar werden und Kindern unmittelbare Naturerfahrungen ermöglichen“, so Maik Lust, Botschafter der Town & Country Stiftung.

Zusage im Februar

Im Februar hatte den Bad Sülzer Verein die Zusage der Stiftung für das Projekt erreicht. Im Frühjahr war die sogenannte Gabionen-Spirale, eine Art steinernes Hochbeet, gebaut worden. Ende März war die Nektar-Tankstelle fertig. Noch etwas Blumenerde, dann konnte sie mit bienenfreundlichen Blumen und Kräutern bepflanzt werden. Darüber hinaus erhielt der Verein ein Bienenhaus und Bienenlarven.

Die Errichtung der Nektartankstelle ist Teil des Projektes „Lebensraum Garten“ des Vereins „Wir machen mehr“. Die Teilnehmer verteilten hier außerdem sogenannte Bee-Balls, als Saatbälle mit Wildblumensamen, in dem Garten. Auch eine Reptilienburg entsteht in dem Garten.

Verein 2020 gegründet

Der Verein „Wir machen mehr“ wurde im vergangenen Jahr gegründet. Der Verein stellt soziale Projekte auf die Beine, auch in Kooperation mit anderen Vereinen oder Institutionen.

Die Town & Country-Stiftung engagiert sich seit 2016 mit bundesweiten Projekten für den Erhalt der Natur und der Umwelt. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner „Nationale Naturlandschaften e. V.“ soll in den nächsten vier Jahren gezeigt werden, wie Natur und sozialer Zusammenhalt Hand in Hand gehen können. Innerhalb der vier Themenjahre mit den Modulen „FloraFauna“, „Wald“, „Artenvielfalt“ und „Wasser“ werden jeweils vier Einzelprojekte umgesetzt. Im Rahmen des Themenjahres „FloraFauna“ übergab Stiftungsbotschafter Maik Lust jetzt die Nektar-Tankstelle und das Wildbienenhaus.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Kooperation mit dem Verein „Nationale Naturlandschaften“ widmet sich die Stiftung in allen Bundesländern in diesem Jahr insgesamt 240 Umweltbildungsprojekten.

Die Town & Country-Stiftung wurde 2009 gegründet. Sie engagierte sich zunächst für die Förderung benachteiligter Kinder und für unverschuldet in Not geratene Bauherren und Eigentümer selbst genutzter Einfamilienhäuser. 2016 wurde die Tätigkeit auf andere gesellschaftliche Bereiche ausgedehnt.

Von OZ