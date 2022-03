Bad Sülze

Die Zeit drängt, aber noch fehlen Daten. In erster Lesung beriet die Sülzer Stadtvertretung unlängst zumindest eine Planungstabelle für den Haushalt 2022, an der die Amtsverwaltung noch „bis kurz vor Sitzungsbeginn“ gearbeitet hat. Zwar hatten erhebliche Posten noch keinen Eingang in das Zahlenwerk gefunden, dennoch zeichnete sich zumindest eine positive Tendenz ab, auch wenn sich sowohl in Finanz- als auch in Ergebnishaushalt deutlich sechsstellige Defizite ergeben.

„Wir müssen auf die Ausgaben achten, aber wir haben die Talsohle durchschritten“, ist Bürgermeisterin Dr. Doris Schmutzer überzeugt. Die Salzstadt hat sich eine Menge vorgenommen – unter anderem hinterlassen der zweite Bauabschnitt „Am Mühlenberg“, die Entwicklung des Wohngebiets „Am Haselbusch“ oder das Projekt „Scheunenviertel“ beträchtliche Spuren im Etat. Kita- und Schulkosten steigen, mehr Kinder und höhere Sätze, erkärt Schmutzer – und auch für die „Durchführung kultureller Veranstaltungen“ sind 2022 wieder mehr Mittel eingeplant. Schließlich gelte es nicht nur das Dahlienfest, sondern auch 200 Jahre Kurpark zu feiern, so die Bürgermeisterin.

Ehrgeiziges Projekt ist außen vor

Ein ebenso ehrgeiziges wie voluminöses Projekt hatte allerdings noch keinen Eingang in die Haushaltsplanung gefunden. Die Stadt hatte sich im vergangenen Jahr um Fördermittel aus dem Bundestopf „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ beworben und im Januar 2022 eine Zusage bekommen, Beratung und entsprechender Beschluss der Stadtvertretung waren notwendig, bevor bis Ende Februar der förmliche Antrag gestellt werden konnte. Stadtvertreter Uwe Bobsin hatte die umfangreiche die Vorarbeit geleistet. Einerseits eröffnen die Mittel die Möglichkeit, die Innenstadt für Bürger und Gäste attraktiver zu gestalten, andererseits kann Bad Sülze in der Funktion als Zentrum für die umliegenden Dörfer gestärkt werden, erklärt Bobsien Ziele des Förderprojekts.

Von 2022 bis 2025 sollen knapp 1,5 Millionen Euro in die Belebung der Bad Sülzer City fließen, etwa zur Hälfte aus Fördermitteln des Bundes, ein gutes Drittel (446 220 Euro) aus einzuwerbenden privaten Drittmitteln, bei der Stadt verbleibt als Eigenanteil rund eine Viertelmillion (254 050 Euro). Innerhalb des Vierjahreszeitraumes variieren Höhe und Anteile der Mittel, von denen etwa 30 Prozent „baulich investiv“ eingesetzt werden sollen.

Stadt setzt eigene Schwerpunkte

Der besondere Charme des Förderprogramms bestehe darin, dass Bad Sülze weitgehend selbst seine Schwerpunkte setzen kann. „Die Stadt entscheidet, was nötig ist und legt sich darauf fest, die Förderscheiben kommen vom Bund. „Leere Läden, bröselnder Putz, abbruchreife Häuser“ – Uwe Bobsin umriss ein Projektgebiet, in dem rund 60 Immobilien sowie Baulücken und Grünflächen unter die Lupe genommen werden sollten. Mit Mitteln aus dem attraktiven „Verfügungsfond“ der Stadt sollen „Privateigentümer verführt werden, zu investieren“, so Bobsin. Er möchte dazu insbesondere auch die Immobilieneigentümer einladen, die sich „in der ganzen Welt“ verstreut haben. Wenn sie ihre Drittmittel einbringen, könnten sie von der städtischen Förderung aus dem „Verfügungsfond“ profitieren.

Auch der Zwischenerwerb von 16 Immobilien durch die Stadt ist angedacht sowie die Anmietung von fünf leeren Ladenlokalen, die kreativen Interessenten zur Verfügung gestellt werden könnten. Im Rahmen von „Sachausgaben“ können Möblierung, Beschilderung, Kunst am Bau, Banner, Blumen, Bänke, Verschönerungsmaßnahmen – wie ein Rankgerüst fürs Rentnereck oder einen Pavillon am Gänsemarkt bis zur Weihnachtsbeleuchtung – beschafft werden. Gerade zu Anfang werden natürlich nicht unerhebliche Kosten für Konzepte, Studien, Beratung, Planungen und Sanierungs- und Rückbaugutachten anfallen. Informationsveranstaltungen sollen den Prozess regelmäßig begleiten. Stadtbildprägende Investitionen müssen im Vordergrund stehen, erklärte Bürgermeisterin Dr. Doris Schmutzer in der Stadtvertretung das „tolle Projekt, das viel Arbeit macht und Chancen eröffnet“. Sie hofft, „dass mit diesem Anschub der Knoten platzt“. Auch wenn Optik und Ausstattung der Innenstadt wichtig sind, geht es um weit mehr als Kosmetik, ergänzt Bobsin: „Wir möchten Menschen ansiedeln, Kreative herholen und allen zeigen, wie schön man in Bad Sülze wohnen kann.“

Etat-Nachträge nicht ausgeschlossen

Für das laufende Jahr werden Eigenmittel von rund 90 000 Euro im Etat angesetzt, rund 270 000 Euro Fördermittel werden erwartet. Hinzu sollen gut 100 000 Euro an Drittmitteln fließen. Letztere werden zunächst von der Stadt im Rahmen der Etatplanung vorgehalten. Da hat die Verwaltung also noch einiges einzuarbeiten, bis der Etat 2022 beschlossen werden kann. Nachträge im Laufe des Jahres sind nicht ausgeschlossen.

Von Susanne Retzlaff