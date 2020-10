Bad Sülze

Die Altstadt Bad Sülzes hat einige ansehnliche Gebäude. Gerade am Markt hat sich in den vergangenen Jahren etwas getan. Das marode Gebäude zwischen dem Café Wunderbar und dem Rathaus wurde beispielsweise aufwendig saniert. Allerdings gibt es auch einige Stellen im Zentrum der Dahlienstadt, die nicht wirklich schön sind. Die ehemalige Gaststätte am Markt gegenüber des Cafés Wunderbar ist unter anderem sanierungsbedürftig. Die Stadt Bad Sülze versucht nun einen Weg zu finden, den Charakter der Altstadt zu erhalten und künftig mehr Möglichkeiten zu haben, in die bauliche Entwicklung der Innenstadt einzugreifen.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Dafür haben die Stadtvertreter in dieser Woche eine sogenannte Vorkaufsrechtssatzung für den Altstadtbereich erschlossen. Das heißt, dass die Stadt auf Grundstücke im Zentrum zugreifen kann, sollten sie verkauft werden. Haben sich ein Grundstückseigentümer und ein privater Käufer beispielsweise auf einen Verkaufspreis geeinigt, kann die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen und das Grundstück zu dem ausgehandelten Preis erwerben. „Es gibt genug schwierige Grundstücke im Zentrum. Wir müssen zusehen, dass wir vorwärtskommen“, sagt Bürgermeisterin Doris Schmutzer.

Anzeige

Der Stadt sei bewusst, dass sie mit dieser Satzung in das Privatrecht eingreife. Die Satzung soll jedoch ermöglichen, die städtebaulichen Ziele für Bad Sülzes Innenstadt effektiver verfolgen zu können. Dabei geht es um die Belebung des Zentrums durch die Schaffung öffentlicher und sozialer Einrichtungen oder die sogenannte Quartiersbildung unter Einbeziehung ruinöser Gebäude, also die Schaffung von Wohnraum.

Dringend benötigt würden zudem Park- und Verweilflächen. Die Stadtvertretung ließ die Satzung deshalb durch einen weiteren Punkt ergänzen. Auch die touristische Entwicklung Bad Sülzes solle damit im Blick behalten werden. „Ziel ist, dass die Stadt ansehnlich und bewohnt wird“, so Schmutzer.

Die ehemalige Gaststätte am Markt. Quelle: Peter Schlag

Neues Wohngebiet geplant

Bewohnt werden soll auch bald ein Bereich außerhalb der Stadt. An der L19, Höhe Tankstelle, soll nördlich der Landesstraße ein neues Wohngebiet entstehen. Ein Aufstellungsbeschluss für den zugehörigen Bebauungsplan ist bereits gefasst worden. Der Plan ist in der Erarbeitung. Kleinere Grundstücke müssten außerdem vom Land angekauft werden. Der Großteil der Fläche gehört der Stadt.

Etwa 30 Baugrundstücke könnten auf dem etwa 2,6 Hektar großen Areal entstehen. „Wir haben keine Baugrundstücke mehr“, sagt Doris Schmutzer. Doch die Nachfrage sei vorhanden. „Der Speckgürtel von Rostock wird immer größer.“ In zwei Jahren, so der Plan, soll die Erschließung des Wohngebietes „Am Haselbusch“ abgeschlossen sein.

Straße „Am Mühlenberg“ wird saniert

Anfang kommenden Jahres wird voraussichtlich der zweite Abschnitt der Straße Am Mühlenberg saniert. Rund 770 000 Euro kostet diese Baumaßnahme. Beantragt werden soll eine Förderung in Höhe von 75 Prozent der Kosten. Neben der Instandsetzung der Straße und der Wege ist es das Ziel, die Verkehrssicherheit zu verbessern, etwa durch Ordnung der Parkverhältnisse. Auch eine neue Straßenbeleuchtung wird installiert. Möglichst bis Ende kommenden Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Der erste Abschnitt der Straße war in diesem Jahr saniert worden.

Von Robert Niemeyer