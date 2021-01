Bad Sülze

Der Kultur- und Heimatverein Bad Sülze führt seit über 20 Jahren das städtische Salzmuseum in Bad Sülze. Neben der Präsentation der über 700-jährigen Geschichte der Salzgewinnung in Mecklenburg-Vorpommern ist das Museum seit dem Jahr 2018 zudem Tourismuszentrale. Seither hat sich nach Angaben des Vereins die monatliche Besucherzahl stetig erhöht.

Im vergangenen Jahr konnten mehr als 6000 Besucher in der Tourist-Info am „ Salzmuseum Mecklenburg“ begrüßt werden. Das bedeutet ein Plus von 18 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. Damit erhöhte sich auch die Zahl der Gäste im neuen Gradierwerk des Museums, das über 4000 Menschen besuchten. Für viele Urlauber der Region ist die Tourismuszentrale dabei zur ersten Anlaufstelle geworden.

Zusammenarbeit touristischer Anbieter wird intensiviert

„Es ist über ein gefördertes Projekt eine neue Personalstelle für das Tourismusmanagement geschaffen worden. So kann die Zusammenarbeit aller touristischen Anbieter der Region intensiviert werden. Das ist vor allem für die Besucher ein echter Mehrwert“, sagte der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, Harry Glawe.

Die Gesamtkosten des Projektes im Förderzeitraum von Januar 2020 bis Dezember 2021 betragen rund 59 000 Euro. Das Wirtschaftsministerium unterstützt das Vorhaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) in Höhe von 45 000 Euro.

Die Veranstaltungen im Museumsbereich sorgten zudem für eine weiterführende touristische Wertschöpfung. Beispielsweise gab es besondere Angebote der ortsansässigen Median-Klinik in Form von Vorträgen zu kulturellen Themen oder Führungen, die eigens für die Kurgäste angeboten wurden. „Städtische Veranstaltungen bekamen durch eine gemeinsame Werbeplattform sowie die Hilfe bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen Unterstützung. Diese Vernetzung stärkt die gesamte Branche und verbessert das Standortimage“, so Glawe.

Reaktivierung der Alten Salzstraße

Entlang der historischen Transportwege des Salzes können diese Pfade heute von Gästen der Region selbst erlebt werden. Insgesamt sieben Stationen in der Region laden zum Entdecken und Verweilen ein. Beginnend im Salzmuseum steht als erstes das neu geschaffene Gradierwerk auf dem Programm. Es ist das Nördlichste Deutschlands. Die Holzkonstruktion ist 18 Meter lang, 3 Meter breit und 4,50 Meter hoch. Mit Hilfe dieser Anlage entsteht hochkonzentrierte Sole. Rundherum schweben Salzpartikel – sogenannte Aerosole. Sie gelten als wirksam gegen Beschwerden der Atemwege.

Die neue Attraktion sollte ursprünglich im April vorigen Jahres für Besucher zugänglich sein. Das Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens hatten die Pläne von Museumsleiter Christian Pauli sowie seiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter jedoch durchkreuzt und führten dazu, dass erst ab 9. Mai Besucher empfangen werden konnten.

„Die ‚Schmugglerroute‘ entlang der alten Salzstraße ist eine wirkliche Attraktion. Durch diese Erweiterung der touristischen Angebote lasten wir auch im Küstenvorland unsere Hoteliers und Gastronomen besser aus und steigern somit die Attraktivität der gesamten Region. Dazu sollen im nächsten Jahr auch wieder die traditionellen Veranstaltungen wie die Salz-, Dahlien- und Bratapfelfeste beitragen, die in diesem Jahr leider ausfallen mussten“, erläutert Glawe abschließend.

