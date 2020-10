Bad Sülze/Marlow

Die Idee war ursprünglich, am Ende des Jahres noch mal einen schönen Abschluss der Laufsaison zu haben. Der Recknitztallauf in der Gemeinde Eixen am Himmelfahrtstag ist mittlerweile ein fester Termin im Laufkalender, fast schon ein Selbstläufer, auch wenn die Veranstaltung coronabedingt in diesem Jahr ausfallen musste. Einen zweiten Lauf zu organisieren: Kein Problem für den Recknitztallaufverein. „Die Idee ist während einer Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr entstanden“, sagt André Bonitz, Vorsitzender des Recknitztallaufvereins. Geboren war der Salzlauf, der in diesem Jahr erstmals am 21. November stattfindet.

Vorpommern , Mecklenburg und das Erzgebirge

André Bonitz, Vorsitzender des Recknitztallaufvereins. Quelle: privat

„Die Idee eines Salzlaufes geisterte schon lange in meinem Kopf herum. In meiner Heimat im Erzgebirge, in Lößnitz, gibt es auch einen Salzlauf und auch eine alte Salzstraße“, so Bonitz. Und die alte Salzstraße im Recknitztal ist nun Schauplatz des ersten Salzlaufes. Zwischen Marlow und Bad Sülze wird gelaufen, und zwar auf dem Radweg, der an der Recknitz entlangführt. Der Fluss war einst Transportweg für Salz, das in Bad Sülze gewonnen wurde.

Das Motto des Laufes: „Grenzen überwinden & Regionen verbinden“. Und das geschieht in mehrfacher Hinsicht. So betont Bonitz, dass ein Verein aus Vorpommern einen Lauf in Mecklenburg organisiert, der dann auch noch im Grenztal zwischen den beiden Landesteilen stattfindet. Auch Bad Sülze und Marlow werden miteinander verbunden. Die Halbmarathonstrecke führt vom Startpunkt in Bad Sülze bis zur Kirche und zum Marktplatz der Grünen Stadt und wieder zurück. Beim zweiten Salzlauf im kommenden Jahr soll dann Marlow Start und Zielort sein. Bonitz hofft außerdem, den Salzlauf im Recknitztal als Schwesternlauf des Salzlaufes in Lößnitz zu etablieren.

Rolli Race im Recknitztal

Und eine weitere Grenze wird überwunden. Der erste Salzlauf folgt nämlich der Idee der Inklusion. Läufer und Walker mit und ohne Handicap sind aufgerufen, mitzumachen. „Es geht nicht darum, eine Behindertenlaufveranstaltung zu entwickeln. Alle laufen dieselben Strecken, es gibt keine Grenzen“, so Bonitz. Neben dem Halbmarathon wird es eine Zwei-, Fünf- und Zehnkilometerstrecke geben.

Dabei geht der Recknitztallaufverein noch einen Schritt weiter und lädt auch Rollstuhlfahrer ein, mitzumachen. Für das sogenannte Rolli Race wird es eine eigene Zwei- und Fünf-Kilometer-Runde geben. „Rollstuhlfahrer sind bei solchen Veranstaltungen ja nie dabei“, so André Bonitz. Der Landes-Behindertenverband unterstütze diese Initiative. „Wir werden sehen, wie das angenommen wird.“

Etwa 130 Anmeldungen seien bereits eingegangen. Der Verein hat die Gesamtteilnehmerzahl wegen der Corona-Pandemie auf 300 begrenzt. Der Lauf wird unterstützt von der Ehrenamtsstiftung MV und ist Teil der Initiative „Laufen verbindet – MV tut gut“. Anmeldungen sind ausschließlich online auf www.salzlauf.com möglich.

