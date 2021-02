Bad Sülze

Die Polizei hat am Mittwoch einen räuberischen Zusteller überführt. Der Mann hatte sich über Wochen an Paketen bedient. Nach einer Anzeige aus Bad Sülze durchsuchten Polizeibeamte am Mittwoch die Wohnung und wurden fündig. Sie überführten ihn des Diebstahls.

Pakete nach Warendiebstahl ausgestopft

Gegen 8 Uhr meldete ein Mitarbeiter einer Firma aus Bad Sülze am Mittwoch der Polizei, dass ein Zusteller eines Paketdienstes sich seit Dezember 2020 vermutlich an Paketen bedient, aus denen Waren stiehlt und sie dann an die Empfänger ausliefert beziehungsweise Waren aus Retourensendungen entnimmt. Der Anrufer teilte bei der Anzeigenaufnahme mit, dass sich in den vergangenen Wochen mehrere Kunden darüber beschwerten, dass die bestellten Artikel nicht oder nur unvollständig ausgeliefert wurden. Stattdessen waren die Pakete mit platzfüllendem Material ausgestopft.

Diebesgut im Internet angeboten

Auffällig war, dass es sich stets um denselben Zusteller handelte. Eine Kollegin fand heraus, dass die fehlenden Waren auf einem Internetportal zum Kauf angeboten wurden. So kam man dem räuberischen Zusteller, einem 30-Jährigen, der in der Region lebt, auf die Schliche. Der Mann hat nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei Artikel im Gesamtwert von rund 1000 Euro aus den Paketen gestohlen. Einen Teil der Waren habe er mittlerweile an die geschädigte Firma zurückgegeben, den anderen Teil bereits veräußert, teilt die Polizei mit.

Polizei durchsuchte Wohnung des Zustellers

Beamte der Schutz- und Kriminalpolizei durchsuchten nach der Anzeige am Mittwoch gemeinsam die Wohnung des 30-Jährigen und fanden dabei weitere Gegenstände, die der Mann vermutlich rechtswidrig an sich nahm. Diese wurden sichergestellt, um die Eigentümer zu ermitteln. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen gegen den 30-Jährigen übernommen.

Lesen Sie auch Unfall in Barth: Bus kommt von der Straße ab und fährt gegen Baum

Von OZ