Bad Sülze

Der Kühlschrank oder auch die Gefriertruhe sind Errungenschaften der Technik, die das Leben in der modernen Zeit sehr viel einfacher machen. Doch wie haben Menschen vor der Erfindung dieser Geräte ihre Lebensmittel gekühlt? Eine Antwort darauf ist in der Kellerstraße in Bad Sülze zu finden, auf den ersten Blick aber gar nicht so einfach zu erkennen.

Denn die beiden kleinen Feldsteinbauten, die über die Jahre immer mal wieder mit anderen Steinen ausgebessert wurden und dennoch augenscheinlich kurz vor dem Zusammenbruch stehen, würden wohl eher als Schandfleck im Stadtbild denn als Zeugnis vorindustrieller Lebensweise wahrgenommen werden. „Wir müssen hier etwas machen“, sagt Bad Sülzes Bürgermeisterin Dr. Doris Schmutzer.

Anzeige

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Anziehungspunkt statt Schandfleck

Denn tatsächlich würden die garagengroßen Bauten – bei einem ist bereits das Dach eingestürzt – an der Böschung in der Straße wohl irgendwann zusammenbrechen. Einfach abgerissen werden sollen sie dann aber auch nicht. „Das ist eigentlich ein schönes Ensemble. Wir haben uns überlegt, was wir daraus machen können“, so die Bürgermeisterin.

Bei den Gebäuden handelt es sich um sogenannte Eiskeller. Diese wurden, bevor es Kühlschränke gab, im Winter mit Natureis gefüllt. In den Kellern lagerten die Menschen Obst und Gemüse, um durch den Winter zu kommen.

Dr. Doris Schmutzer, Bürgermeisterin von Bad Sülze. Quelle: Privat

Und Bad Sülze möchte hier nun zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nicht nur, dass ein Schandfleck verschwindet. Die kleinen Gebäude sollen weitestgehend wiederhergestellt und ein kleiner Anziehungspunkt für Touristen werden. Dazu gehört, dass das Mauerwerk instand gesetzt wird. Die Türen sollen aufgearbeitet werden, die Fenster verglast. „Und wir möchten, dass die Keller begehbar sind“, so Schmutzer.

Leader-Förderung beantragt

Neugierige sollen dann hier unter anderem etwas über die Stadtgeschichte Bad Sülzes erfahren. Geplant ist eine kleine Ausstellung, die der Kulturausschuss der Stadtvertretung und der Heimatverein erarbeiten wollen. „Wer Interesse hat, kann sich beteiligen“, sagt Doris Schmutzer. Die Eiskeller sollen dann auch Teil touristischer Stadtrundgänge werden. Geplant ist laut Doris Schmutzer, Sehenswürdigkeiten in Bad Sülze besser auszuschildern.

Eiskeller Eiskeller sind ganz oder teilweise unterirdische Bauwerke, die früher zur Lagerung und Aufbewahrung von Natureis dienten, das übers Jahr zur Kühlung von Produkten oder für Herstellungsprozesse benutzt wurde. Mit der Einführung von Kältemaschinen Ende des 19. Jahrhunderts begann die Umstellung der Kühlung. Kleinere Eiskeller wurden aber weiterhin bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet und vereinzelt noch bis in die 1950er-Jahre genutzt. Die meisten Eiskeller sind heute abgerissen, zugeschüttet oder verfallen. Nur wenige Eiskeller wurden restauriert bzw. werden noch genutzt. Sie werden beispielsweise als Überwinterungsquartier für Fledermäuse hergerichtet.

Mit dem Eiskeller-Projekt bewirbt sich die Stadt um eine Förderung durch das Leader-Programm. Die Kostenschätzung für die Umsetzung liegt bei 111 200 Euro. Rund 93 000 Euro davon sollen gefördert werden. Der Eigenanteil der Stadt läge dann bei rund 18 000 Euro. Doris Schmutzer hofft, dass das Projekt von der zuständigen Leader-Aktionsgruppe für eine Förderung im kommenden Jahr ausgewählt wird.

Lesen Sie auch: Barther Theater: Diskussion um Fördervertrag

Über das Leader-Programm werden jährlich europäische Fördermittel verteilt. Die Auswahl der zu fördernden Projekte erfolgt jedoch lokal, wie beispielsweise über die Leader-Aktionsgruppe Nordvorpommern beim Landkreis Vorpommern-Rügen.

Von Robert Niemeyer