Bad Sülze: So läuft es beim Neubau der Grundschule

Bad Sülze

Schüler, Lehrer, Vertreter der Politik und des Amtes sowie die beteiligten Baufirmen haben am Donnerstag Richtfest für den Neubau der Grundschule mit Hort in Bad Sülze gefeiert. Heiko Schütze, Amtsvorsteher des Amtes Recknitz-Trebeltal, und Ingo Voß, Geschäftsführer des Bauunternehmens Voß & Kasten Bau-GmbH, befestigten das geschmückte Richtbäumchen an einem Kran. Lehrer und Schüler begrüßten die etwa 30 Gäste mit einem kleinen Programm.

4,3 Millionen Euro Fördermittel

Heiko Schütze dankte den beteiligten Baufirmen für den reibungslosen Ablauf der Arbeiten. Trotz Corona-Krise liege das Bauprojekt sowohl im geplanten Kosten- als auch im vorgesehenen Zeitrahmen. Rund 4,9 Millionen Euro sind für den Neubau angesetzt. Rund 4,3 Millionen Euro davon werden von Bund und Land gefördert. Der Eigenanteil wird über eine sogenannte Investitionsumlage durch die von der Schule profitierenden Gemeinden finanziert.

Am Donnerstag, 1. Oktober, wurd beim Neubau der Bad Sülzer Grundschule Richtfest gefeiert. Quelle: Privat

Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) betonte in seiner kurzen Ansprache das Engagement und die Hartnäckigkeit der Beteiligten im Kampf um Fördermittel für den Neubau. Allen voran habe sich Bad Sülzes Bürgermeisterin Dr. Doris Schmutzer dafür eingesetzt.

Alte Schule wird abgerissen

In den nächsten Wochen stehen die Installationsarbeiten an, die Fenster werden eingebaut und anschließend geht es an den Innenausbau. Im Spätsommer kommenden Jahres, so der Plan, sollen die Kinder sowie Lehrer und Betreuer in das neue Gebäude umziehen. „Wir freuen uns schon sehr darauf, dass wir nächstes Jahr die neuen Räume beziehen dürfen“, sagte Schulleiterin Grit Witschurke.

Die alte Plattenbauschule soll nach Fertigstellung des Neubaus abgerissen werden. Möglich sei, die gewonnene freie Fläche für den Neubau einer Turnhalle zu nutzen.

Von Robert Niemeyer