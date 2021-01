Bad Sülze

Tolle Aktion der Bundeswehr in Bad Sülze. Trotz Corona-Pandemie haben die Soldaten der Flugabwehrraketen-Gruppe 24 (FlaRakGrp 24) abermals Spenden für Vereine in der Region gesammelt. Das Geld wird demnächst zu gleichen Teilen an drei Vereine verteilt werden.

Die Spenden-Sammlung geriet angesichts der aktuellen Lage schwieriger als in den vergangenen Jahren. Normalerweise präsentieren sich die Bundeswehrsoldaten aus Bad Sülze auf Weihnachtsmärkten in der Region. Mit dem Verkauf von Glühwein und Erbsensuppe werden Spenden gesammelt. Doch dieser Weg war in der Weihnachtszeit nicht möglich. Also keine Spenden?

Mehr als 10000 Euro gesammelt

„Geht gar nicht“, dachten sich die Soldaten der Flugabwehrraketen-Gruppe. Kurzerhand wurde eine interne Tombola ins Leben gerufen. Gleichzeitig wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Die Aktion lief vom 23. November bis 12. Januar. Am 13. Januar wurden die Gewinner der Tombola gezogen. 15 Preise wurden verlost, darunter ein iPhone und eine Playstation 5.

Insgesamt 10 275 Euro kamen am Ende aus den Losverkäufen und den Spenden zusammen. Das Geld wird zu gleichen Teilen für drei soziale Zwecke gespendet. Die Bundeswehrsoldaten unterstützen dabei den Verein zur Förderung krebskranker Kinder in Rostock, das Bundeswehr-Sozialwerk und den Hospizverein Ribnitz-Damgarten. 3425 Euro bekommt jeder der drei Vereine. Die symbolische Übergabe der Spende soll zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

Patenstaffel von Ribnitz-Damgarten

Die 3. Staffel der Flugabwehrraketengruppe 24 aus Bad Sülze ist seit mehr als zehn Jahren Patenstaffel der Stadt Ribnitz-Damgarten. Jedes Jahr beteiligt sich die Staffel normalerweise am Ribnitzer Weihnachtsmarkt. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Glühwein, Kinderpunsch und Erbseneintopf werden dann für einen guten Zweck gespendet.

Der Ribnitz-Damgartener Hospizverein begleitet unheilbar kranke Menschen auf ihrem letzten Weg. Die Sterbebegleiter betreuen dabei nicht nur die Erkrankten, sondern auch deren Angehörige. 45 ehrenamtliche Sterbebegleiter sind für den Verein in der Region im Einsatz.

Von Robert Niemeyer