Bad Sülze: Stadtvertreter beschäftigen sich mit Vandalismus

Bad Sülze

In Ribnitz-Damgarten läuft die Diskussion mittlerweile seit Jahren. Immer wieder Vorfälle mit mehr oder weniger jungen Jugendlichen, vor allem auf dem Marktplatz in Ribnitz. Zuletzt erwischte den Bernsteinbrunnen ein Böller, so dass das beliebte Wasserspiel für ein paar Tage abgeschaltet werden musste. Doch die Bernsteinstadt hat offenbar kein Exklusivrecht auf Probleme dieser Art.

Auch in Bad Sülze macht sich seit einiger Zeit Ärger breit. Immer wieder sei es auch in der Salzstadt zu Vorfällen mutwilliger Zerstörung gekommen. Doch wie dagegen vorgehen? Darüber berieten jetzt die Stadtvertreter.

Steg an der Recknitz zerstört

Passenderweise taten sie dies im Versammlungsraum der Feuerwehr. Hier ist einerseits genug Platz, um die Corona-Regeln einzuhalten. Andererseits war es ein Vorfall, der beinahe die Freiwillige Feuerwehr auf den Plan gerufen hätte. „Hätte es im Moor gebrannt, hätten wir damit tagelang zu tun gehabt“, erklärte Tom Pusch, welche Konsequenzen derlei blödsinnige Aktionen haben. Der Stadtvertreter ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sülze.

Brandlöcher im Steg: Vandalismus in Bad Sülze. Quelle: Privat

Was war passiert? Ein Steg an der Recknitz war offenbar angezündet worden. Zumindest hatten Bürger der Stadt den Steg mit Brandlöchern vorgefunden. Möglicherweise wurde dort gegrillt. Jedenfalls wurde tatsächlich das Holz des Steges zerstört. Tatsächlich soll ein Video davon sogar in sozialen Netzwerken aufgetaucht sein. Man habe eine Vermutung, wer das sein könnte, hieß es von Heiko Sperling. Auch in der Vergangenheit habe es erstaunlicherweise Fälle gegeben, in denen Fotos oder Videos von Zerstörungsaktionen aufgetaucht sind.

Der Steg selbst sei laut Bürgermeisterin Dr. Doris Schmutzer mit Fördermitteln gebaut worden. Ob nur ein Paar Bretter oder tatsächlich der gesamte Steg erneuert werden muss, müsse ermittelt werden. Hätte das Feuer auf das Moor übergegriffen, „na, dann gute Nacht“, so Schmutzer.

Immer mal wieder Vorfälle

Das Problem sei andernorts möglicherweise größer. Doch Fälle von Vandalismus habe es auch in Bad Sülze in den vergangenen Jahren immer mal wieder gegeben. „Doch zuletzt hat es sich gehäuft“, so die Bürgermeisterin. Die Bahnwärter-Figur am Moorblitz, der kleinen Kindereisenbahn im Kurpark, wurde beispielsweise umgeworfen und beschädigt. Frisch gepflanzte Blumen am Ortseingang waren einen Tag später aus dem Beet gerupft. Nicht nur das Ergebnis von Arbeit werde zerstört. Durch solche Aktionen entstehen außerdem Kosten.

Dr. Doris Schmutzer, Bürgermeisterin von Bad Sülze Quelle: Privat

Doch was tun? Ins Gespräch brachten die Stadtvertreter das Ausrufen eines „Kopfgeldes“ für Hinweise. Grundsätzlich, so Bürgermeisterin Dr. Doris Schmutzer, sollte die Polizei eingebunden werden. Das Ribnitz-Damgartener Polizeirevier ist zuständig für die Dahlienstadt. Bei der Polizei könnten auch Zeugenhinweise eingereicht werden und zwar bekanntlich entweder im Revier in Ribnitz unter Tel. 03821/8750, in jedem anderen Revier oder online unter www.polizei.mvnet.de.

Überhaupt wurden bzw. werden die Fälle zur Anzeige gebracht. Da die vermeintlichen Übeltäter sogar bekannt sind, wolle Doris Schmutzer auch das Gespräch mit ihnen suchen.

Prävention: „Bad Sülze gut aufgestellt.“

Ob im Bereich der Prävention etwas zu gewinnen ist, sei schwer zu sagen. Die vermeintlichen Täter im Falle des angebrannten Steges seien bereits um die 20 Jahre alt. Mit Jugendarbeit komme man hier nicht weit.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grundsätzlich sieht Doris Schmutzer aber die Stadt gut aufgestellt, wenn es um die Bekämpfung der Langeweile geht. Zahlreiche Vereine bieten Kurse, Workshops, Projekte und vieles mehr an. Faschingsclub, VfL Bad Sülze, Feuerwehr, Salzmuseum, Freundeskreis Popkultur und andere Vereine seien sehr engagiert dabei, Angebote für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Doris Schmutzer: „Wenn man will, kann man in Bad Sülze viele sinnvolle Sachen machen.“

Von Robert Niemeyer