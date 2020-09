Bad-Sülze/Ribnitz-Damgarten

Normalerweise liegen auf dem Gelände des Ribnitzer Sportvereins (RSV) am Damgartener Hafen neben vielen anderen Booten auch zwei Zehner-Kanus: „Bernsteinstadt I“ und „Bernsteinstadt II“. „Jetzt können wir nur noch ein Zehner-Kanu ausleihen, weil das andere gestohlen wurde“, berichtet kopfschüttelnd Hafenmeisterin Sonja Richter. Der Schaden ist nicht gering, immerhin koste so ein Kanu in der Neuanschaffung über 5200 Euro.

Neben zwei weiteren Kanus wurde das verschwundene Boot am 24. Juli von Sportfreunden der Abteilung Wassersport des RSV mit einem Lkw vom Vereinsgelände am Damgartener Hafen nach Bad Sülze transportiert. Dort wollten Wassersportler dann am folgenden Tag eine Kanutour die Recknitz flussabwärts Richtung Hafen Damgarten unternehmen. Die Boote wurden auf einer kleinen Wiese am Ufer der Recknitz direkt vor dem Gebäude des Jugendhauses Alte Molkerei (JAM) in Bad Sülze gelagert und mit Drahtseil und Vorhängeschloss gesichert, bevor die Sportfreunde wieder zurück nach Ribnitz-Damgarten fuhren.

Lack-Kratzspuren auf Beton-Slipanlage

Am Tag darauf wollten dann die Teilnehmer der Tour gegen 7.30 Uhr starten, staunten allerdings nicht schlecht, als eines der Boote fehlte. Daraufhin wurde die Polizei gerufen. Es fanden sich dann schnell deutliche Schleifspuren durch das hohe Gras, die das an dieser Stelle ziemlich steile Ufer der Recknitz hinabführten. Auch am gegenüberliegenden Ufer im Bereich einer Beton-Slipanlage fanden sich blaue Lack-Kratzspuren in der Farbe des gestohlenen Bootes. Von dem Drahtseil mit Schloss fehlte ebenfalls jede Spur.

Zwei Angler beobachteten das Geschehen

Es gibt Augenzeugen. Zwei Angler berichteten, dass sie gegen 5 Uhr gesehen hätten, wie Unbekannte mit einem großen, blauen Kanu die Recknitz überquerten, das Boot in einen gelben Transporter (Transit) luden und dann davonfuhren. Die Angler hatten eigentlich zugesagt, so lange gemeinsam mit den Wassersportlern zu warten, bis die Polizei kommt, hatten dann aber doch den Bereich verlassen. RSV-Präsident Horst Schacht hofft, dass sie sich nun doch noch bei der Polizei melden, um das, was sie gesehen haben, zu Protokoll zu geben. „Vielleicht kann das ja dazu beitragen, den Diebstahl aufzuklären, so dass das Boot wieder nach Damgarten zurückkehren kann.“

Auch alle diejenigen, denen das Kanu irgendwo auffällt, werden gebeten, sich zu melden. Entweder bei der Polizei oder direkt im Büro des RSV unter 038 21 / 62 358. Hier noch einige Angaben zum Boot: Hersteller ist Gatz-Kanus, Typ „Cree“. Farbe außen blau-dunkel, innen braun. Das Boot ist etwa 15 Jahre alt, 6,50 Meter lang und 1,30 Meter breit.

Von Edwin Sternkiker