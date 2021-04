Bad Sülze: Wie ein Café-Betreiber um seine Zukunft kämpft

Bad Sülze

Ein Spaziergang durch die Innenstadt von Bad Sülze ist mitunter nicht unbedingt von langer Dauer. Er gestaltet sich außerdem zumindest teilweise trostlos angesichts leerer Schaufenster oder dem Verfall preisgegebener Hotelbauten. In einem Ladengeschäft ist sogar noch die Schaufenster-Verklebung von Schlecker zu sehen. Die Drogeriekette existiert seit 2012 nicht mehr. Ein Lichtblick hat nun jedoch direkt nach Ostern eröffnet.

„Kaufhaus“ steht in gemalten Buchstaben über dem Eingang. Okay, den Begriff würde man heutzutage wahrscheinlich für einen anderen, vor allem größeren Rahmen verwenden. Doch in das Eckgebäude am Bad Sülzer Marktplatz mit Geschäftsräumen in Tante-Emma-Laden-Größe ist wieder Leben eingezogen. „Bis 2009 gab es so etwas hier schon“, erinnert sich Jürgen Groth. Nach nun dann zwölf Jahren hat Bad Sülze im Zentrum wieder einen Bäcker bzw. vielmehr eine Backstube.

Die Idee zur Eröffnung einer „Backstuuv“ bewegte Groth schon länger. Im Sommer vergangenen Jahres wurde es konkreter, Groth ergriff die Gelegenheit, die notwendige Ausstattung für eine Bäckerei zu erstehen. „Woche für Woche kam immer eine Kleinigkeit hinzu.“ Mit dem zweiten Corona-Lockdown wurde das Vorhaben in die Tat umgesetzt, auch weil abermals das eigentliche Geschäft Groths dichtmachen musste: Das Café Wunder-Bar, ebenfalls direkt am Bad Sülzer Marktplatz gelegen, dessen Inhaber er ist.

Jürgen Groth vor seiner Backstuuv wunnerBar am Markt in Bad Sülze. Quelle: Robert Niemeyer

Bis heute, also fast ein halbes Jahr bereits, ist das Café wie alle gastronomischen Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern geschlossen. Die drei Tafeln an der Außenwand des Cafés, auf denen sonst das aktuelle Tagesangebot zu lesen ist, sind nun beschrieben mit Statements zur Corona-Politik. „Weihnachtsumsatz? – Null! Osterumsatz? – Null! Regierungshilfe? – Null!“ steht auf einem Schild, „Mallorca-Reisen? – Ja! Hansa-Spiel mit Gästen? – Ja! Gastronomie – Nein?“ auf einem weiteren. Auch im sozialen Netzwerk Facebook hatte sich Groth bereits Luft gemacht zur Corona-Politik von Bund und Land.

Angesichts fehlender Perspektive für das Café hilft die „Backstuuv wunnerBar“, so der vollständige Name, finanziell immerhin ein wenig. Sie ist aber vor allem eine Möglichkeit, einige seiner Mitarbeiterinnen wieder zu beschäftigen. Aus der Gastro-Branche wurde zuletzt immer wieder berichtet, dass sich Mitarbeiter aus der Kurzarbeit heraus mittlerweile nach neuen Jobs in anderen Branchen umsehen. „Jede Chance zu nutzen, Leute zurückzuholen, ist wichtig“, sagt Jürgen Groth.

Drei seiner neun Mitarbeiterinnen, die sonst im Café arbeiten, sind nun in der Backstuuv tätig. „Seit November war ich zu Hause. Endlich kann ich wieder raus“, freut sich Juliane Rummelhagen darüber, in der kleinen Bäckerei wieder Kunden bedienen zu dürfen. Bei ihr gibt es frischen Kaffee, belegte Stullen und natürlich Brötchen, wobei sich das Sortiment in die plattdeutsche Namensgebung einfügt. Mit „Kartüfelbröök“ oder „Fitness-Karott“ sind Schildchen in der Auslage beschrieben. Das klassische Semmel ist Standard, daneben soll die Backstuuv schon Qualität liefern. „Wenn wir was machen, dann zu 200 Prozent“, sagt Jürgen Groth.

Verkäuferin Juliane Rummelhagen und Inhaber Jürgen Groth im Verkaufsraum der Backstuuv wunnerBar. Quelle: Robert Niemeyer

Die Gäste danken es. „Wir sind sehr zufrieden“, bestätigen Groth und seine Mitarbeiterin Juliane Rummelhagen. Ein stetiges Ein und Aus, ein Anlaufpunkt für den Snack und den Kaffee vor der Arbeit oder die Frühstücksbrötchen am Wochenende.

Und das Kaufhaus am Markt soll ab Mai weitere Angebote beherbergen. Bekanntlich gibt es aktuell keine Post- und Lotto-Annahmestelle in Bad Sülze. Diese war bis vor einiger Zeit im Nahkauf-Markt zu finden. Der ist mittlerweile geschlossen worden. Jürgen Groth hatte sich um Post- und Lotto-Stand bemüht. Beides findet in der Kaufhalle einen neuen Platz. „Damit bekommen wir hier eine schöne Frequenz“, sagt Groth.

Gleichwohl könne nur ein geringer Teil des Umsatzverlustes durch das neue Standbein aufgefangen werden. Ohne Öffnung des Cafés werde es in der Perspektive existenzbedrohend. Groth hofft, spätestens an Pfingsten wieder Gäste empfangen zu dürfen. „Ich glaube aber, dass man Gründe finden wird.“

