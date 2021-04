Bad Sülze

Wie ist es in Bad Sülze um Corona-Schnelltests bestellt? Diese Frage eines Einwohners in der Sitzung der Stadtvertretung am Dienstag kam für Bürgermeisterin Dr. Doris Schmutzer nicht unerwartet. Denn wer sich testen lassen möchte, hat derzeit in der Stadt schlechte Karten.

Die Apotheke habe signalisiert, dass sie es nicht schaffe, Tests vorzunehmen, so die Bürgermeisterin. Und ein Testzentrum gebe es nicht. Das würde sie gern ändern, machte sie deutlich. Deshalb habe sie sich mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen in Verbindung gesetzt. Dem machte sie den Vorschlag, im bereits bestehenden Impfzentrum in der Sporthalle der Grundschule ein Corona-Testzentrum einzurichten.

Aus ihrer Sicht wäre das eine gute Lösung, denn derzeit sei das Impfzentrum maximal an nur zwei Tagen in der Woche ausgelastet, „aus welchen Gründen auch immer“, so die Bürgermeisterin. Derzeit hänge allerdings das Thema Testzentrum „noch in der Luft. Wie das alles organisatorisch ablaufen soll, wissen wir nicht. Wir warten auf eine Antwort vom Kreis.“ Bleibt also erst einmal nur, sich privat Corona-Tests zu besorgen oder ein Testzentrum in der Region aufzusuchen. Ein solches gibt es unter anderem im Ribnitzer Stadion am Bodden. Das dürfte allerdings für die Bad Sülzer nicht wirklich eine Alternative sein, denn mittlerweile ist hier Schlangestehen angesagt.

Fragen zum ehemaligen Sanatorium im Kurpark

Dörte Lange, Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Rügen, sagte auf Anfrage der OZ, dass in Sachen Testzentren derzeit sehr viel in Bewegung sei. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass neben den bereits bestehenden Testzentren weitere eingerichtet werden, so dass schon bald etliche weiße Flecken verschwinden werden und alle Bürgerinnen und Bürger diese kostenlosen Tests in Anspruch nehmen können, so wie es der Gesetzgeber vorsieht.“

In der Sitzung der Stadtvertreter war auch das ehemalige Sanatorium des Kurparks ein Thema. Ob es denn geheim sei, wer es gekauft habe, und was daraus werden solle, wollte ein Einwohner wissen. Die Bürgermeisterin informierte darüber, dass die Immobilie von der Firma Bautech erworben wurde. Was man wisse, sei, dass in dem Gebäude medizinische Einrichtungen Platz finden sollen, genutzt werden solle es aber auch für Übernachtungen und Gastronomie. Stadtvertreter Uwe Bobsin zeigte sich etwas verwundert darüber, dass die Abgeordneten erst in der Stadtvertretersitzung mitgeteilt bekommen, wer der Käufer ist. Er hätte sich gewünscht, dass das schon früher passiert wäre. Hier verwies die Bürgermeisterin darauf, dass dies erst möglich war, nachdem der Kaufvertrag unterschrieben war.

In ihrer Sitzung am Dienstag befassten sich die Bad Sülzer Stadtvertreter auch mit dem Logo: „Bad Sülze – Der Ort an der Solequelle“. Beim Aufrufen dieses Tagesordnungspunktes sagte die Bürgermeisterin: „Ich denke, damit haben wir ein gutes Markenzeichen.“ Das sahen auch die Stadtvertreter so und plädierten einstimmig dafür, künftig mit diesem Logo touristisch zu werben.

Stadt will mit Logo stärker touristisch werben

Entworfen wurde es von Uwe Bobsin. Mit Hilfe des Labels will die Stadt stärker mit ihren Potenzialen punkten. Dazu gehören das Salzmuseum mit dem Gradierwerk (Solegewinnung), der Kurpark, in dem ein Solebrunnen geplant ist, aber auch die Nutzung des Moores in der Median Klinik. Uwe Bobsin erklärte seine Bereitschaft, sämtliche Nutzungsrechte an dem Logo an die Stadt Bad Sülze abzutreten und zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung zu stellen.

Ebenfalls einstimmig beschlossen die Stadtvertreter, dass der Kultur- und Heimatverein mit dem neuen Logo „Salzmuseum Mecklenburg“ für das Salzmuseum werben darf. Hintergrund: Museumsleitung und der Vorstandsvorsitzende hatten 2019 an einer berufsbegleitenden Weiterbildung „Management-Marketing-Kommunikation für Kunst und Kultur“ teilgenommen. Im Rahmen dieser Ausbildung wurde das „Salzmuseum Bad Sülze“ als Fall-Studie beispielhaft ausgewählt. Man kam zu dem Ergebnis, dass sich das Alleinstellungsmerkmal des Museums im Namen widerspiegeln sollte. Und so wurde empfohlen, den Namen in „Salzmuseum Mecklenburg“ mit dem Zusatz „Bad Sülze“ umzuwidmen.

Von Edwin Sternkiker