Bad Sülze

Der Kultur- und Heimatverein sagt das traditionelle Bratapfelfest im Salzmuseum Bad Sülze ab. Darüber informierte Vereinsvorsitzender Christian Pauli. Er machte deutlich, dass die neuen Beschlüsse der Bundes- und Landesregierung keine andere Entscheidung zuließen.

Aber auf den traditionellen Weihnachtsbaum vor dem Rathaus Bad Sülze bzw. auf dem Hof des Salzmuseums wolle man nicht verzichten, informierte Pauli weiter. Beide Weihnachtsbäume wurden von Stadtarbeiter Gerd Haase und seiner Mannschaft mit Hilfe von schweren Fahrzeugen des Landwirtschaftsbetriebes Christian Rohlfing in Position gebracht und geschmückt. Für die fleißigen Helfer gab es eine Bratwurst und heißen Kakao.

Adventssingen auf dem Museumshof

Damit die Weihnachtsbäume in der Corona-Zeit aber nicht ganz so allein sind, plant der Kultur- und Heimatverein Bad Sülze für den dritten Adventssonntag (13.Dezember), sollte die Infektionslage das hergeben, ein abgespecktes Adventsfest. An diesem Tag soll ab 14 Uhr, unter Berücksichtigung der allgemeinen Corona-Hygienebestimmungen und des eigenen Hygiene-Konzeptes, ein Adventssingen auf der Bühne des Museumshofes stattfinden.

Lutz Mohri aus Bad Sülze wird mit seinen Instrumenten dafür den Ton angeben. Alle Bürgerinnen und Bürgter, die gerne singen, seien dazu herzlich eingeladen, sagt Christian Pauli. Gebäck und wärmende Getränke werden durch den Kultur- und Heimatverein sowie einige freiwillige Helfer bereitgestellt.

Von Edwin Sternkiker