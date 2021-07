Bad Sülze

Schon wieder Kultur in Bad Sülze! Zwei Wochen nach dem Salzstadtfestival hatte sich der Freundeskreis Popkultur die „künstlerisch kulturelle Reanimation“ der Innenstadt vorgenommen und auch die anderen Vereine mit ins Boot geholt. Die eigentlich recht malerische “Altstadt“ leidet unter Leerstand. Viele Häuser und besonders kleine Fachgeschäfte wurden aufgegeben. Je dünner das Angebot dort wurde, desto weniger Menschen kamen. Zumindest am Wochenende sollte das anders sein. In einige der leeren Läden zwischen Gänsemarkt und Kirchplatz kehrte das Leben zurück. “Klein.Stadt.Erwachen.“ war eine Einladung zum Verweilen, Genießen und Entdecken, die mehr Beachtung verdient gehabt hätte.

Tierische Gäste und sphärische Klänge

Erst einmal die Kuh streicheln, dachte sich Sylvia Zeiser. Auf dem Weg zum Markt kam es zu der überraschenden Begegnung der Bad Sülzerin mit dem freundlichen Fleckvieh. „Mal schauen, was dabei heraus kommt und wie lange wir durchhalten“, sagte sie zurückhaltend, “nachdem ein Jahr lang nichts gewesen ist.“

“Beide sind zahm, aber nicht verwandt“, stellt Claudia vom Gut Bad Sülze die Kühe vor. Schon das erklärt, warum gerade sie den Biobetrieb auf dem Event vertreten dürfen. Ein Jahr ist die Kleine, die Größere vier Jahre alt, sie führt auf dem heimischen Hof eine Herde von über 60 “wilden Färsen“ an. Und als Model ist die coole Kuh ein Naturtalent, posiert und “flirtet“ mit der Kamera.

Das Jacqueline Boulanger Trio beim Klein.Stadt.Erwachen. in Bad Sülze. Quelle: Susanne Retzlaff

An allen Ecken erklang Musik. Fremdartige Töne wehten aus der Kirche herüber. „Hier war ich noch nie drinnen“, flüsterten zwei Teenager, als sie ihre Smartphones einschalteten, um die sphärischen Klänge einzufangen. Die stammten von einem “Theremin“. 1920 in St. Petersburg erfunden, gilt es als eines der am schwersten zu spielenden Instrumente überhaupt. Melodie und Lautstärke werden über Änderungen der elektromagnetischen Felder gesteuert, die berührungslos durch kleine Handbewegungen hervorgerufen werden. Robert Meyer aus Zinnowitz beherrscht diese Kunst und wurde dabei von Benjamin Saupe aus Greifswald an der Kirchenorgel begleitet.

Wünsche im einstigen Uhrengeschäft

Ein paar Schritte weiter hatten sich Brigitte Reichel und Michael Reitz auf einer Bank niedergelassen: “Wir sind Durchreisende, wollten von Rostock nach Tribsees, nun sind wir wegen der schönen Musik auf dem Sülzer Markt kleben geblieben.“ Die kam auch aus Rostock, abwechselnd von den “Trashformers“ (Golo Schmiedt, Mathias Ruck) und dem Jacqueline Boulanger Trio. Dazu tanzte Rabenfrau Barbara Krippendorf.

Zumindest für das vergangene Wochenende hatte sie ein ehemaliges Küchengeschäft übernommen und mit Leben erfüllt. Die Vogelwelt des Grenztalmoores und unheimliche Klanginstallationen beherbergte der alte Gemüseladen, der ehemalige Schleckermarkt war zum Kino geworden. “Eine tolle Initiative,“ fanden Reichel und Reitz, “das schöne Ambiente macht Laune und Lust auf mehr.“

Illustrator Lennart Langanki sammelte die Wünsche der Bad Sülzer. Quelle: Susanne Retzlaff

Im Schaufenster des einstigen Uhrengeschäfts hängten Lennart Langanki und Tine Schulz, Illustratoren aus Rostock, die aufgezeichneten Wünsche der großen und kleinen Leute auf: Obst- und Gemüsehändler, Zauberladen, Nähstube, Souvenirgeschäft, Kino, Fachärzte, Abenteuerspielplatz mit Tieren, die Kids malten sich noch Schwimmbad, Skatebahn und Trail Park aus. „Wir kommen ins Gespräch und hören die Wünsche heraus,“ beschrieben die Zeichenkünstler. Eine lebendige Innenstadt stehe da weit oben.

Bürgermeisterin Dr. Doris Schmutzer sah genau hin, einen Zauberladen hätte sie auch gern. Bis zum frühen Nachmittag hatte sie mit Groß und Klein am Krähenberg Makkaroni mit Tomatensauce gekocht, zum Dessert gab es selbstgemachtes Apfelmus. Nun durfte sie sich vom Improvisationstheater die Lösung eines Alltagsproblems wünschen. Was tun gegen den Leerstand? Abreißen, abgeben und upcyceln mit einem Café Latte als Zwischennutzung, rieten die theatralen Dienstleister mit mehr als einem Augenzwinkern. Wenn es doch so einfach wäre.

Von Susanne Retzlaff