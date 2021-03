Bad Sülzer Kulturausschuss in der Videokonferenz

Ribnitz-Damgarten

Die Winterferien sind vorüber. Die Kommunalpolitik befindet sich jedoch nach wie vor im Corona-Modus. Einige Sitzungen kommunalpoltischer Gremien finden in dieser Woche dennoch statt. Es gelten nach wie vor die Hygienevorschriften für kommunalpolitische Sitzungen. So müssen die Abstände gewahrt bleiben. Außerdem gilt während der gesamten Sitzung Maskenpflicht.

Am Recknitz-Trebeltal

Ein Novum im der Kommunalpolitik Bad Sülzes. Am Mittwoch, 3. März, findet die Sitzung des Tourismus- und Kulturausschusses als Video-Konferenz statt. Um 18 Uhr geht es los mit der öffentlichen Sitzung. Unter anderem geht es dann um den Vertrag zwischen der Stadt und dem Kultur- und Heimatverein. Außerdem wird zu verschiedenen Projekten informiert wie beispielsweise der Neugestaltung des Kurparks oder dem Salinenbus.

Außerdem soll die Stadt ein neues Logo erhalten, über das ebenfalls abgestimmt wird. Bad Sülzer Bürger, die die Diskussion online verfolgen möchten, können sich im Amt Recknitz-Trebeltal bei Birgit Kamrath melden, 038229/71119 oder E-Mail an bkamrath@recknitz-trebeltal.de.

Am Donnerstag, 4. März, tagt der Kultur- und Sozialausschuss der Gemeindevertretung Eixen. Beginn ist um 18 Uhr im Gemeindezentrum Eixen. Unter anderem geht es dann darum, wie das Natur- und Freizeitareal Eixener See weiterentwickelt werden kann.

Amt Darß-Fischland und Gemeinde Zingst

Am Mittwoch, 3. März, tagt die Gemeindevertretung Dierhagens. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr im Haus des Gastes. Neben einer Einwohnerfragestunde, Informationen der Bürgermeisterin und aus den Fachausschüssen steht die Änderung zweier Bebauungspläne auf der Tagesordnung.

Sowohl in Marlow als auch in der Stadt und im Amt Ribnitz-Damgarten und in der Stadt und im Amt Barth finden in dieser Woche keine kommunalpolitischen Sitzungen statt.

Von Robert Niemeyer